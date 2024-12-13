AI-Job-Posting-Video-Generator: Schneller und intelligenter einstellen
Erstellen Sie beeindruckende Jobrollen-Highlight-Videos schnell mit professionellen Vorlagen und Szenen, um Ihr Arbeitgebermarken-Erzählen zu verbessern.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Rekrutierungsvideo, das speziell auf Kandidaten abzielt, die an einer technischen Rolle wie einem Senior Software Engineer interessiert sind. Das Video sollte als Jobrollen-Highlight fungieren und den Arbeitsalltag durch animierte Grafiken und On-Screen-Text demonstrieren, effizient produziert mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion. Stellen Sie sicher, dass der Ton autoritativ, aber ansprechend ist, ergänzt durch präzise Untertitel, um komplexe Informationen klar zu vermitteln.
Produzieren Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Video für soziale Medien, perfekt optimiert für LinkedIn-Feeds, das auf passive Arbeitssuchende abzielt, die an generischen Postings vorbeiscrollen könnten. Wählen Sie eine bestehende HeyGen-Vorlage und nutzen Sie die Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um ein nahtloses Seherlebnis auf allen Geräten zu gewährleisten. Der visuelle Stil sollte schnell und visuell ansprechend sein, gepaart mit fröhlicher Hintergrundmusik und einer prägnanten Voiceover-Generierung, um schnell eine neue Gelegenheit anzukündigen, die durch einen AI-Job-Posting-Video-Generator ermöglicht wird.
Erstellen Sie ein inspirierendes 50-Sekunden-Kulturvideo, das die Essenz Ihres Unternehmens einfängt, gedacht für potenzielle Mitarbeiter, die Ihre Arbeitsumgebung recherchieren. Verwenden Sie eine Kombination aus Stockmaterial aus HeyGens Medienbibliothek/Stockunterstützung und subtilen animierten Elementen, um eine positive und energetische Montage zu erstellen. Ein erzählerisches Voiceover sollte die Teamdynamik und Vorteile betonen und die menschliche Seite hinter jeder AI-Job-Posting-Video-Generator-Erfahrung zeigen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Video-Job-Anzeigen.
Generieren Sie schnell überzeugende AI-Video-Job-Postings, um Top-Talente anzuziehen und die Qualität und Quantität der Bewerbungen zu erhöhen.
Produzieren Sie ansprechende Rekrutierungsvideos für soziale Medien.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Kurzvideos für soziale Medien, maximieren Sie die Reichweite und das Engagement der Kandidaten für offene Stellen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie hilft HeyGen bei der Erstellung ansprechender Rekrutierungsvideos?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Rekrutierungsvideos zu produzieren und Ihr Arbeitgebermarken-Erzählen zu stärken. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen, um fesselnde Jobrollen-Highlight-Videos und Kulturvideos zu erstellen, die Kandidaten begeistern.
Kann HeyGen AI-Avatare und Text-zu-Video-Inhalte generieren?
Ja, HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Avatar-Generator und Text-zu-Video-Generator. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGens fortschrittliche AI erweckt es mit realistischen AI-Avataren und Voiceover-Generierung zum Leben und verwandelt Text in dynamische Videoinhalte.
Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für die Videobearbeitung?
HeyGen bietet eine umfassende Suite kreativer Videobearbeitungswerkzeuge, um Ihre Inhalte zu verbessern. Sie können eine Vielzahl von Vorlagen nutzen, Branding-Kontrollen wie Logos und Farben einfügen und auf eine reichhaltige Medienbibliothek für eine filmische Struktur zugreifen.
Ist der AI-Video-Generator von HeyGen für verschiedene soziale Medienplattformen geeignet?
Absolut, der AI-Video-Generator von HeyGen ist für Vielseitigkeit auf verschiedenen sozialen Medienplattformen konzipiert. Optimieren Sie Ihre Inhalte einfach mit der Anpassung des Seitenverhältnisses und stellen Sie sicher, dass Ihre Rekrutierungsvideos perfekt für Kanäle wie LinkedIn formatiert sind, um ein breiteres Publikum zu erreichen.