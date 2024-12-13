Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Manager und Unternehmensrecruiter vor, das zeigt, wie ein AI-Jobkandidatengenerator den Einstellungsprozess revolutioniert. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und direkt sein, mit einer selbstbewussten, artikulierten Voiceover-Generation, die die Zuschauer durch den nahtlosen Betrieb der AI führt, den Datenfluss und Effizienzgewinne ohne Fachjargon zeigt.

