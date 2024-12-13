KI-Generator für interne Kommunikation: Mitarbeiterkommunikation verbessern

Steigern Sie die Mitarbeiterbindung und Workflow-Effizienz, indem Sie Text in ansprechende Videos umwandeln, mit unserer Text-zu-Video-Funktion.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Manager und Verantwortliche für interne Kommunikation, das zeigt, wie ein KI-Generator für interne Kommunikation die Effizienz des Workflows revolutioniert. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit ansprechenden animierten Grafiken, die den Prozess veranschaulichen, ergänzt durch mitreißende instrumentale Musik. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um dynamische Erklärungen zum Leben zu erwecken und die Geschwindigkeit und Einfachheit der Inhaltserstellung zu demonstrieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges dynamisches Erklärvideo für Kommunikationsspezialisten und Teamleiter, das zeigt, wie ein KI-Generator für interne Kommunikation Inhalte für verschiedene Plattformen wie Slack/Teams-Posts und Mitarbeiter-E-Mails vereinfacht. Verwenden Sie einen modernen, schnellen visuellen Stil mit schnellen Übergängen und Bildschirmtextanimationen, begleitet von einer energischen Stimme. Dieses Video sollte HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um sofort verschiedene Kommunikationsformate hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine 60-sekündige, polierte Präsentation für Marketingleiter und Markenmanager, die betont, wie ein KI-Generator für interne Kommunikation eine konsistente Markenstimme und Tonalität über alle Inhalte zur Mitarbeiterbindung hinweg sicherstellt. Das Video sollte eine anspruchsvolle visuelle Ästhetik mit konsistenten Markenelementen und einer selbstbewussten, beruhigenden Stimme haben. Integrieren Sie HeyGens KI-Avatare, um wichtige Botschaften über Markenbeständigkeit und Inhaltsqualität zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine 40-sekündige informative Übersicht für IT-Entscheidungsträger und Führungskräfte, die die robuste Natur einer KI-gestützten Plattform für interne Kommunikation und ihr Engagement für Datensicherheit hervorhebt. Verwenden Sie einen autoritativen und vertrauenswürdigen visuellen Stil, der Datenvisualisierungen und sicher aussehende Grafiken zeigt, gepaart mit klarer, präziser Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Untertitel, um sicherzustellen, dass kritische technische Details in verschiedenen Betrachtungsumgebungen klar verstanden werden.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der KI-Generator für interne Kommunikation funktioniert

Vereinfachen Sie Ihre Mitarbeiterkommunikation, indem Sie eine KI-gestützte Plattform nutzen, um ansprechende Botschaften zu erstellen, die auf die Bedürfnisse Ihres Teams und die Marke Ihres Unternehmens zugeschnitten sind.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Nachrichtenbriefing
Beginnen Sie damit, Ihr Kernthema, Ihre Zielgruppe und die wichtigsten Informationen in die KI-gestützte Plattform einzugeben. Diese anfängliche Eingabe leitet die KI bei der Erfassung des Zwecks der Kommunikation.
2
Step 2
Wählen Sie das Kommunikationsformat
Wählen Sie das gewünschte Ausgabeformat, wie z.B. eine Mitarbeiter-E-Mail oder Slack/Teams-Posts. Der Generator passt den Inhalt speziell an Ihren gewählten Kanal an und optimiert die Workflow-Effizienz.
3
Step 3
Anwenden von Markenstimme und Tonalität
Passen Sie die Nachricht an, indem Sie die Markenstimme und den Ton Ihres Unternehmens auswählen, um Konsistenz zu gewährleisten. Die KI passt die Sprache an, um Ihre organisatorische Identität widerzuspiegeln und die Mitarbeiterbindung zu fördern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre endgültige Kommunikation
Überprüfen Sie den von der KI generierten Entwurf auf Genauigkeit und Klarheit und nehmen Sie gegebenenfalls letzte Änderungen vor. Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie den polierten Inhalt und nutzen Sie die vereinfachten Inhaltsfunktionen für die sofortige Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Mitarbeiter inspirieren und engagieren

Erstellen Sie überzeugende, motivierende Videos, um eine positive Arbeitsplatzkultur zu fördern, Erfolge zu feiern und die allgemeine Mitarbeiterstimmung zu heben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die interne Kommunikation verbessern?

HeyGen dient als leistungsstarker KI-Generator für interne Kommunikation, der Skripte in ansprechende Videobotschaften mit KI-Avataren und Voiceovers verwandelt. Diese KI-gestützte Plattform vereinfacht die Inhaltserstellung, macht die Mitarbeiterkommunikation dynamischer und verbessert die allgemeine Workflow-Effizienz.

Vereinfacht HeyGen die Erstellung ansprechender visueller Inhalte für die Mitarbeiterbindung?

Absolut, HeyGen nutzt generative KI, um Ihnen mühelos die Erstellung von visuellen und dynamischen Videoinhalten aus Text zu ermöglichen. Sie können anpassbare Vorlagen und KI-Avatare verwenden, um fesselnde Botschaften zu produzieren, die die Mitarbeiterbindung erheblich steigern.

Welche Art von Kommunikationsinhalten am Arbeitsplatz kann HeyGen produzieren?

HeyGen ist ein vielseitiges Kommunikationstool, das die Erstellung von Inhalten für eine Vielzahl von Arbeitsplatzkommunikationssoftware vereinfacht, einschließlich Videoposts für Slack/Teams und überzeugende Mitarbeiter-E-Mail-Updates. Mit Funktionen wie Text-zu-Video und Untertiteln sorgt HeyGen für klare und konsistente Botschaften über alle Plattformen hinweg.

Wie sorgt HeyGen für Markenbeständigkeit in der internen Kommunikation?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und konsistente KI-Avatare in jedes Video zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre internen Kommunikationen nahtlos mit Ihrer etablierten Markenstimme und Tonalität übereinstimmen und die Identität Ihres Unternehmens stärken.

