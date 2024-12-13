AI-Versicherungserklärvideo-Maker: Komplexe Policen vereinfachen

Verwandeln Sie komplexe Policendetails sofort in klare, ansprechende Videos mit unserer intuitiven Text-zu-Video-Funktion.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Social-Media-Video, das junge Erwachsene anspricht und ein neues Autoversicherungsprodukt mit überzeugenden visuellen Elementen und mitreißender Musik bewirbt. Nutzen Sie lebendige Vorlagen und Szenen, um Produkthighlights zu präsentieren, und stellen Sie sicher, dass das Video für verschiedene Plattformen optimiert ist, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und Exporte für maximale Reichweite verwenden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 45-sekündiges Video, das den Schritt-für-Schritt-Prozess zur Einreichung eines Hausversicherungsschadens erklärt, und richten Sie sich an bestehende Versicherungsnehmer, die klare Anleitungen suchen. Das Video sollte Text-zu-Video aus dem Skript für eine genaue Erzählung nutzen und Untertitel/Captions für Barrierefreiheit enthalten, um sicherzustellen, dass alle Versicherungspolicen in einfachen Begriffen erklärt werden.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein professionelles 60-sekündiges Video für das interne Training, um neue Versicherungsagenten über aktuelle Produktupdates und Verkaufsstrategien zu informieren. Integrieren Sie eine reichhaltige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung mit relevanten Unternehmensbildern, um den Bildungsinhalt zu verbessern, und stellen Sie eine klare Voiceover-Generierung sicher, um eine effektive Videoproduktion zu erleichtern.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der AI-Versicherungserklärvideo-Maker funktioniert

Verwandeln Sie mühelos komplexe Versicherungskonzepte in klare, ansprechende Erklärvideos mit AI-Avataren und intuitiven Tools, um Ihr Publikum zu informieren und zu bilden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie unsere vielfältigen Videovorlagen nutzen oder Ihr Policenerklärungsskript eingeben, damit die Plattform Ihren ersten Videoinhalt generiert.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und visuelle Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Informationen zu präsentieren, und verstärken Sie Ihre Botschaft mit überzeugenden AI-Visuals aus unserer Medienbibliothek.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceover und Branding hinzu
Erzeugen Sie natürlich klingende Voiceovers in verschiedenen Sprachen und wenden Sie Branding-Kontrollen wie Logos und benutzerdefinierte Farben an, um die Markenkonsistenz zu wahren.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Erklärvideo
Finalisieren Sie Ihr Erklärvideo, indem Sie Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit hinzufügen, und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis für nahtloses Teilen über Plattformen hinweg.

Anwendungsfälle

Personalisierte Kundenbindung generieren

Erstellen Sie personalisierte Erklärvideos und Testimonials, um Vertrauen aufzubauen, starke Kundenbeziehungen zu fördern und den Verkauf von Versicherungsangeboten zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie können HeyGens AI-Avatare Erklärvideos für Versicherungen verbessern?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare, um ansprechende und personalisierte Erklärvideos zu erstellen, die perfekt geeignet sind, um komplexe Versicherungspolicen zu vereinfachen. Diese Fähigkeit ermöglicht es, überzeugende visuelle Geschichten zu schaffen, die eine personalisierte Kundenbindung fördern.

Wie funktioniert der Prozess zur Erstellung von animierten Erklärvideos mit HeyGen?

Mit HeyGen können Sie ganz einfach animierte Erklärvideos erstellen, indem Sie Ihr Textskript direkt in ein Video umwandeln. Unser AI-Videogenerator rationalisiert den Videoproduktionsprozess und macht es schnell und effizient, wirkungsvolle Erklärvideos zu erstellen.

Kann ich die visuellen Elemente und das Branding meiner HeyGen-Erklärvideos anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen und eine große Auswahl an Videovorlagen, um sicherzustellen, dass Ihre Erklärvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können visuelle Elemente einfach anpassen, reichhaltige Grafiken hinzufügen und Musikressourcen integrieren, um einzigartige Werbevideos zu erstellen.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung von Erklärvideos für diverse Zielgruppen?

HeyGen unterstützt eine vielfältige Schauspielerbibliothek und bietet Voiceover-Generierung in über 50 Sprachen sowie automatische Untertitel. Dies stellt sicher, dass Ihre AI-Erklärvideos effektiv ein globales oder mehrsprachiges Publikum mit personalisierten Inhalten erreichen und ansprechen können.

