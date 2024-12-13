Stellen Sie sich ein lebendiges, 30-sekündiges AI-generiertes Video vor, das für Kleinunternehmer konzipiert ist und einen schnellen Marketingtipp präsentiert. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit einem ansprechenden AI-Avatar, der das Konzept mit einer freundlichen, optimistischen Stimme erklärt. Dieses Video nutzt HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion, um eine einfache Idee in überzeugenden Social-Media-Inhalt zu verwandeln.

Video Generieren