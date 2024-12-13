AI-Anleitungsvideo-Generator: Mühelose How-To-Videos

Verbessern Sie das Mitarbeiter-Onboarding mit personalisierten Videoanleitungen. Erstellen Sie lebensechte AI-Avatare, um neue Mitarbeiter mühelos durch wesentliche Schritte zu führen.

Stellen Sie sich ein lebendiges, 30-sekündiges AI-generiertes Video vor, das für Kleinunternehmer konzipiert ist und einen schnellen Marketingtipp präsentiert. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit einem ansprechenden AI-Avatar, der das Konzept mit einer freundlichen, optimistischen Stimme erklärt. Dieses Video nutzt HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion, um eine einfache Idee in überzeugenden Social-Media-Inhalt zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 60-sekündiges AI-Anleitungsvideo für L&D-Teams, das eine neue Softwarefunktion den Mitarbeitern vorstellt. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell, klar und leicht verständlich sein, wobei HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen für eine strukturierte Präsentation und eine ruhige, autoritative Sprachgenerierung genutzt werden. Untertitel/Bildunterschriften sind ebenfalls entscheidend für die Barrierefreiheit und zeigen, wie ein AI-Anleitungsvideo-Generator die interne Kommunikation optimieren kann.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges generatives AI-Video für digitale Vermarkter, das eine neue Produktfunktion bewirbt. Der visuelle Stil sollte schnell und auf Konversionen ausgerichtet sein, indem professionelles Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integriert wird, mit einem selbstbewussten AI-Avatar, der die wichtigsten Vorteile vermittelt. Stellen Sie sicher, dass der überzeugende Ton des Voiceovers durch den strategischen Einsatz von Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte ergänzt wird, um für verschiedene Anzeigenplatzierungen zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein ansprechendes 50-sekündiges AI-Video-Generator-Showcase für Content-Ersteller, die YouTube Shorts anvisieren. Der visuelle Stil sollte trendig und visuell reichhaltig sein, mit animiertem Text und lebendigen Farben, sowie einem jugendlichen, energetischen Voiceover. Diese Aufforderung hebt die Einfachheit eines Text-zu-Video-Generators hervor, der es Erstellern ermöglicht, schnell überzeugende Inhalte zu produzieren, indem sie HeyGens AI-Avatare und die verfügbaren Vorlagen und Szenen nutzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der AI-Anleitungsvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Anleitungen mühelos in ansprechende Videoguides mit AI. Erstellen Sie klare, prägnante und professionelle Anleitungsinhalte in Minuten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Anweisungstext in die Plattform einfügen. Unsere Text-zu-Video-Funktion verarbeitet Ihre Eingabe und legt die Grundlage für Ihr Video.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Anweisungen präsentiert. Dies verleiht Ihrem Inhalt eine menschliche Note und macht ihn für die Zuschauer ansprechender.
3
Step 3
Fügen Sie Untertitel und Medien hinzu
Verbessern Sie die Klarheit und Zugänglichkeit, indem Sie Untertitel/Bildunterschriften einfügen. Sie können Ihr Video auch mit unterstützenden visuellen Elementen aus der Medienbibliothek bereichern.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Sie zufrieden sind, nutzen Sie unsere Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um Ihr finales hochauflösendes Anleitungsvideo zu erstellen, das bereit zur Verteilung ist.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie die Mitarbeiterschulung und das Onboarding

Verbessern Sie das Engagement und die Wissensspeicherung der Mitarbeiter für das Onboarding und die laufende Schulung mit dynamischen, personalisierten AI-generierten Anleitungsvideos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-generierten Videos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende, professionelle AI-generierte Videos mühelos zu erstellen. Unsere Plattform verwandelt Text in Video, sodass Sie schnell beeindruckende Inhalte für verschiedene Bedürfnisse, von Social Media bis hin zu Schulungsvideos, produzieren können.

Kann ich AI-Avatare für einzigartige Videoinhalte anpassen?

Absolut! HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren, die Sie an Ihre Marke oder Botschaft anpassen können. Diese kreative Kontrolle stellt sicher, dass Ihre sprechenden Köpfe Ihre Botschaft effektiv und einzigartig übermitteln.

Welche kreativen Ressourcen bietet HeyGen für Videoprojekte?

HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Szenen, um Ihre Videoproduktion zu starten. Diese vorgefertigten Optionen ermöglichen die schnelle Erstellung von Inhalten in professioneller Qualität und helfen Ihnen, überzeugende Social-Media-Videos oder Schulungsmodule mühelos zu gestalten.

Wie kann HeyGen helfen, die Marken-Konsistenz in AI-Videos zu wahren?

HeyGens leistungsstarker AI-Video-Editor enthält umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes AI-generierte Video perfekt mit Ihrer Markenidentität auf allen Plattformen übereinstimmt.

