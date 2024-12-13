Erstellen Sie ein fesselndes 45-Sekunden-Video, das zeigt, wie ein 'AI Influencer' ein neues Produkt auf den Markt bringt, und richten Sie sich dabei an Kleinunternehmer und Vermarkter. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit einer nahtlosen Produktpräsentation, begleitet von einem begeisterten Voiceover, das mit HeyGens 'Voiceover-Generierung' erstellt wurde. Dieses Video soll die Leistungsfähigkeit eines 'AI Video Generators' für dynamische Inhalte demonstrieren.

