Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo für Tech-Startups, das zeigt, wie komplexe Softwarefunktionen klar und wirkungsvoll artikuliert werden können. Die visuelle Präsentation sollte elegant sein und animierte Grafiken sowie Bildschirmtext verwenden, um technische Konzepte aufzuschlüsseln, ergänzt durch eine präzise und autoritative Erzählung. Betonen Sie die Leistungsfähigkeit von HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um detaillierte Dokumentationen mühelos in ansprechende, hochwertige Videos zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Promo-Video für Content-Ersteller, die einen neuen Kurs oder ein neues Produkt ankündigen möchten. Die visuelle Ästhetik sollte lebendig und schnelllebig sein, mit kinetischer Typografie und Stock-Footage, untermalt von energetischer Hintergrundmusik. Veranschaulichen Sie, wie die Nutzung von HeyGens vorgefertigten Vorlagen und Szenen es Erstellern ermöglicht, schnell einen Videoclip zu erstellen, der ihr Publikum fesselt und Konversionen steigert.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein professionelles 90-sekündiges internes Kommunikationsvideo für HR-Abteilungen in multinationalen Unternehmen, das neue Unternehmensrichtlinien oder Schulungsmodule vorstellt. Der visuelle Stil sollte seriös und beruhigend sein, mit diversen AI-Avataren, die die Informationen präsentieren, unterstützt von klaren, mehrsprachigen Voiceovers. Zeigen Sie HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, die es einfach macht, zugängliche AI-Videos für kommerzielle Zwecke in globalen Teams zu produzieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein AI Business Video Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Unternehmenskommunikation, indem Sie mühelos professionelle, hochwertige Videos mit AI erstellen, von Marketing bis hin zu internem Training.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts. Der Text-zu-Video-Generator wird dies als Grundlage für Ihr Video verwenden, um eine schnelle Inhaltserstellung zu ermöglichen.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu präsentieren und Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken, ohne Schauspieler oder komplexe Setups zu benötigen.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Anpassungen hinzu
Steigern Sie die Wirkung Ihres Videos, indem Sie realistische Voiceovers in verschiedenen Sprachen generieren, die perfekt zu Ihrem Skript und Publikum passen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Schließen Sie Ihr Projekt ab und exportieren Sie Ihr poliertes, hochwertiges Video im gewünschten Seitenverhältnis, optimiert für jede Plattform oder kommerzielle Zwecke.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Dynamische Social-Media-Inhalte

Produzieren Sie fesselnde Social-Media-Videos und Clips mit einem AI-Video-Maker, um die Interaktion mit dem Publikum und die Markenbekanntheit zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Unternehmen?

HeyGen ist ein innovativer AI-Video-Generator, der die Videoproduktion erheblich vereinfacht. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Textvorgaben, um ansprechende AI-Videos zu erstellen, die perfekt für Marketingvideos, interne Kommunikation oder jegliche kommerzielle Zwecke geeignet sind.

Kann ich meine AI-Videos mit den Tools von HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Bearbeitungstools und eine Vielzahl vorgefertigter Vorlagen, um sicherzustellen, dass Ihre AI-Videos mit Ihrer Marke übereinstimmen. Sie können Stockfotos und -videos einfügen, Grafiken anpassen und Brandkit-Funktionen nutzen, um hochwertige Videos mit filmischen Visuals zu produzieren.

Welche Arten von Inhalten kann ich mit HeyGens AI-Video-Maker erstellen?

Als vielseitiger AI in Business Video Maker ermöglicht HeyGen Ihnen, einen Videoclip für nahezu jeden Bedarf zu erstellen. Dazu gehören ansprechende Erklärvideos, dynamische Promo-Videos, effektive Schulungsinhalte und sogar professionelle Bildschirmaufnahmen.

Unterstützt HeyGen verschiedene Sprachen für die globale Videoproduktion?

Ja, HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video-Generator unterstützt über 140 Sprachen, sodass Sie natürliche Voiceovers für Ihre AI-Videos generieren können. Diese Fähigkeit ermöglicht es Ihnen, diverse Zielgruppen weltweit effektiv mit Ihren Marketingvideos zu erreichen.

