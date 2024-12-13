Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Marketingvideo für Kleinunternehmer, das zeigt, wie ein "AI in Business Video Maker" wie HeyGen ihre Werbemaßnahmen dramatisch vereinfachen kann. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, mit schnellen Schnitten professionell aussehender Szenen, während die Audioausgabe lebhaft und ermutigend sein sollte, mit einer freundlichen Stimme im Hintergrund. Heben Sie die einfache Integration von AI-Avataren hervor, um ihre Markenbotschaft zu personifizieren, ohne dass Kameratalent erforderlich ist.

Video Generieren