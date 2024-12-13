Erstellen Sie ein 1-minütiges technisches Erklärvideo für Entwickler und CTOs, das detailliert beschreibt, wie Ihr AI-Identitätsverifikationsgenerator nahtlos über robuste APIs und SDKs in bestehende Systeme integriert wird. Der visuelle Stil sollte klar und diagrammatisch sein, mit Code-Snippets und Datenfluss, begleitet von einer präzisen, informativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript und Voiceover-Generierung, um die technischen Vorteile und die einfache Integration klar darzustellen.

