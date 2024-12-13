KI HR Video Generator: Transformieren Sie die Mitarbeiterkommunikation

Automatisieren Sie Onboarding und Schulungen mit KI-Avataren für dynamische interne Kommunikationsvideos.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Onboarding-Video für neue Unternehmensmitarbeiter, in dem ein freundlicher KI-Avatar sie durch die wesentlichen Unternehmensrichtlinien führt, mit einem professionellen, aber einladenden visuellen und akustischen Stil, der die personalisierten Einführungen von HeyGen's KI-Avataren nutzt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges dynamisches Rekrutierungsvideo, das potenzielle Bewerber anspricht, indem es die Unternehmenskultur und offene Stellen mit inspirierenden Bildern und einer selbstbewussten Stimme präsentiert, unter Verwendung von HeyGen's anpassbaren Vorlagen für ansprechende Stellenanzeigen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 1-minütiges internes Kommunikationsvideo für bestehende Mitarbeiter, das eine neue HR-Richtlinienaktualisierung mit einem prägnanten und informativen Ton ankündigt, klare Grafiken und präzise Audioübertragung einbezieht, unterstützt durch HeyGen's Text-zu-Video-Funktion für genaue Nachrichtenübermittlung.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 2-minütiges Schulungsmodul-Video für Mitarbeiter zur Kompetenzentwicklung, das einen lehrreichen und strukturierten visuellen Stil mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und einer autoritativen, aber hilfreichen Stimme verwendet, verbessert durch HeyGen's Voiceover-Generierungsfähigkeiten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie KI HR Video Generatoren funktionieren

Revolutionieren Sie Ihre HR-Kommunikation mit KI. Erstellen Sie schnell professionelle Onboarding-, Schulungs- und Rekrutierungsvideos mit intelligenter Automatisierung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Bibliothek anpassbarer Vorlagen für HR oder starten Sie mit einer leeren Szene für volle kreative Kontrolle.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihr Skript
Wählen Sie einen KI-Avatar, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Fügen Sie dann Ihr Textskript ein, und die KI generiert ein realistisches Voiceover mit Lippen-Synchronisation.
3
Step 3
Verbessern Sie Ihr Video
Fügen Sie die Markenelemente Ihres Unternehmens wie Logos und Farben hinzu und integrieren Sie Hintergrundmusik oder Stockmedien aus der Bibliothek, um Ihre HR-Videos zu verfeinern.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis und Format. Laden Sie Ihre dynamischen internen Kommunikationsvideos einfach herunter und teilen Sie sie.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Rekrutierungsvideos

Erzeugen Sie fesselnde Rekrutierungsvideos und Stellenanzeigen mit KI, um Top-Talente anzuziehen und Ihren Einstellungsprozess zu bereichern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von HR-Videos mit KI?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher KI HR Video Generator, der es Nutzern ermöglicht, Textskripte mühelos in ansprechende Videos zu verwandeln. Es nutzt realistische KI-Avatare und hochwertige Voiceovers, um die Produktion wichtiger HR-Inhalte für Onboarding, Schulungen und Rekrutierung zu automatisieren und Prozesse erheblich zu vereinfachen.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für KI-Avatare und Videoinhalte in HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Videoinhalte und KI-Avatare. Nutzer können robuste Bearbeitungstools verwenden, um visuelle Elemente, Hintergründe und Markenelemente anzupassen, sodass HR-Videos perfekt mit der Unternehmensidentität und -botschaft übereinstimmen.

Kann HeyGen Videos mit Voiceovers und Lippen-Synchronisation in mehreren Sprachen erstellen?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung von synchronisiertem Audio mit realistischer Lippen-Synchronisation für KI-Avatare in über 175 Sprachen. Diese technische Fähigkeit ermöglicht eine effektive globale Mitarbeiterbindung und Schulung über verschiedene Sprachgruppen hinweg, ohne manuelle Übersetzung oder erneute Aufnahmen.

In welchen Video-Dateiformaten kann ich Videos herunterladen, die mit HeyGen erstellt wurden?

Mit HeyGen erstellte Videos können problemlos in Standard-Video-Dateiformaten, hauptsächlich MP4, heruntergeladen werden, was eine breite Kompatibilität über Plattformen hinweg gewährleistet. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration und Verbreitung in verschiedenen internen Kommunikationssystemen, Lernmanagementsystemen oder sozialen Medien.

