KI HR Video Generator: Transformieren Sie die Mitarbeiterkommunikation
Automatisieren Sie Onboarding und Schulungen mit KI-Avataren für dynamische interne Kommunikationsvideos.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges dynamisches Rekrutierungsvideo, das potenzielle Bewerber anspricht, indem es die Unternehmenskultur und offene Stellen mit inspirierenden Bildern und einer selbstbewussten Stimme präsentiert, unter Verwendung von HeyGen's anpassbaren Vorlagen für ansprechende Stellenanzeigen.
Erstellen Sie ein 1-minütiges internes Kommunikationsvideo für bestehende Mitarbeiter, das eine neue HR-Richtlinienaktualisierung mit einem prägnanten und informativen Ton ankündigt, klare Grafiken und präzise Audioübertragung einbezieht, unterstützt durch HeyGen's Text-zu-Video-Funktion für genaue Nachrichtenübermittlung.
Gestalten Sie ein 2-minütiges Schulungsmodul-Video für Mitarbeiter zur Kompetenzentwicklung, das einen lehrreichen und strukturierten visuellen Stil mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und einer autoritativen, aber hilfreichen Stimme verwendet, verbessert durch HeyGen's Voiceover-Generierungsfähigkeiten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote bei Schulungen.
Nutzen Sie KI, um dynamische Unternehmensschulungsvideos zu erstellen, die das Engagement der Lernenden und die Wissensbehaltung erheblich verbessern.
Entwickeln Sie umfassende Mitarbeiterschulungen.
Produzieren Sie schnell vielfältige Bildungsinhalte und Onboarding-Videos, um Ihre HR-Lerninitiativen weltweit mühelos zu skalieren.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von HR-Videos mit KI?
HeyGen fungiert als fortschrittlicher KI HR Video Generator, der es Nutzern ermöglicht, Textskripte mühelos in ansprechende Videos zu verwandeln. Es nutzt realistische KI-Avatare und hochwertige Voiceovers, um die Produktion wichtiger HR-Inhalte für Onboarding, Schulungen und Rekrutierung zu automatisieren und Prozesse erheblich zu vereinfachen.
Welche Anpassungsoptionen gibt es für KI-Avatare und Videoinhalte in HeyGen?
HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Videoinhalte und KI-Avatare. Nutzer können robuste Bearbeitungstools verwenden, um visuelle Elemente, Hintergründe und Markenelemente anzupassen, sodass HR-Videos perfekt mit der Unternehmensidentität und -botschaft übereinstimmen.
Kann HeyGen Videos mit Voiceovers und Lippen-Synchronisation in mehreren Sprachen erstellen?
Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung von synchronisiertem Audio mit realistischer Lippen-Synchronisation für KI-Avatare in über 175 Sprachen. Diese technische Fähigkeit ermöglicht eine effektive globale Mitarbeiterbindung und Schulung über verschiedene Sprachgruppen hinweg, ohne manuelle Übersetzung oder erneute Aufnahmen.
In welchen Video-Dateiformaten kann ich Videos herunterladen, die mit HeyGen erstellt wurden?
Mit HeyGen erstellte Videos können problemlos in Standard-Video-Dateiformaten, hauptsächlich MP4, heruntergeladen werden, was eine breite Kompatibilität über Plattformen hinweg gewährleistet. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration und Verbreitung in verschiedenen internen Kommunikationssystemen, Lernmanagementsystemen oder sozialen Medien.