AI HR-Ankündigungsvideo-Macher: Mühelose HR-Kommunikation

Steigern Sie das Mitarbeiterengagement und liefern Sie klare, wirkungsvolle HR-Ankündigungen sofort mit lebensechten AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Feier-Ankündigungsvideo für Teamleiter und Mitarbeiter, um herausragende Teamleistungen im letzten Quartal anzuerkennen. Der visuelle Stil sollte warm und inspirierend sein, dynamische Stock-Videos und aufmunternde Hintergrundmusik aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbeziehen. Dieses Video sollte die Mitarbeiterbindung fördern, indem es Erfolge hervorhebt und anpassbare Vorlagen für ein professionelles Erscheinungsbild nutzt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges dynamisches Update-Video für Mitarbeiter, insbesondere für diejenigen, die remote arbeiten, um bevorstehende Unternehmensveranstaltungen und wichtige Richtlinienerinnerungen zu erläutern. Der visuelle Stil sollte sauber und informativ sein, mit klaren Untertiteln für Barrierefreiheit und einer professionellen Sprachübertragung, die durch HeyGens Sprachgenerierung erzeugt wird. Dies macht es zu einem effektiven AI-Video-Macher für die breite interne Verteilung, um sicherzustellen, dass alle informiert bleiben.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 40-sekündiges Onboarding-Willkommensvideo speziell für neue Mitarbeiter, das sie in die wichtigsten Unternehmenswerte und erste Schritte einführt. Der visuelle Stil muss freundlich und ermutigend sein, mit einem automatisierten Mitarbeiter-Video-Macher-Ansatz unter Verwendung vorgefertigter Vorlagen und Szenen. Dieses Video, produziert mit den Fähigkeiten von HeyGen, dient als wesentlicher Bestandteil von Onboarding- und Schulungsvideos, um neuen Mitarbeitern von Anfang an ein Gefühl der Integration zu vermitteln.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der AI HR-Ankündigungsvideo-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende HR-Ankündigungsvideos, um Ihre Mitarbeiter informiert und verbunden zu halten.

Step 1
Erstellen aus Vorlage oder Skript
Starten Sie Ihr HR-Ankündigungsvideo, indem Sie HeyGens anpassbare Vorlagen nutzen oder Ihr Skript direkt in ein Video umwandeln, um wertvolle Zeit zu sparen und die Inhaltserstellung zu optimieren.
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Botschaft professionell zu präsentieren und eine ansprechende und konsistente Übermittlung für alle Ihre internen Kommunikationsmaßnahmen sicherzustellen.
Step 3
Mit Branding verbessern
Wenden Sie Ihre einzigartigen Branding-Kontrollen an, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihr Ankündigungsvideo perfekt mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens übereinstimmt.
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie automatische Untertitel hinzufügen, und exportieren Sie es dann in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für ein breites Mitarbeiterengagement auf Ihren Plattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

HR-Inhaltserstellung skalieren

Produzieren Sie effizient eine größere Menge an HR-bezogenen Videos, einschließlich Richtlinienaktualisierungen und Bildungsinhalten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie befähigt HeyGen kreative Teams, ansprechende Ankündigungsvideos zu produzieren?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Macher, der anpassbare Vorlagen bietet, mit denen kreative Teams schnell professionelle Ankündigungsvideos erstellen können. Sie können Ihr Skript in ein poliertes Video mit AI-Avataren verwandeln, was den Videoerstellungsprozess erheblich vereinfacht und für wirkungsvolle Kommunikation sorgt.

Welche Vorteile bietet HeyGen bei der Erstellung von Inhalten für automatisierte Mitarbeiter-Video-Macher?

HeyGen glänzt als automatisierter Mitarbeiter-Video-Macher, indem es HR- und interne Kommunikationsteams ermöglicht, überzeugende AI HR-Ankündigungsvideos zu erstellen. Durch die Nutzung realistischer AI-Avatare und Text-zu-Video-Konvertierung steigert HeyGen das Mitarbeiterengagement mit personalisierten und konsistenten Botschaften.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem außergewöhnlichen AI-Video-Macher für Text-zu-Video-Konvertierung?

HeyGen zeichnet sich als AI-Video-Macher durch eine robuste Text-zu-Video-Konvertierung aus, die es Ihnen ermöglicht, jedes Skript mühelos in ansprechende AI-Videos zu verwandeln. Seine fortschrittliche Sprachgenerierung sorgt für hochwertige Audioqualität, was den Videoerstellungsprozess nahtlos und effizient macht.

Kann HeyGen die Erstellung vielfältiger Schulungs- und Rekrutierungsvideos für Markenstorytelling unterstützen?

Absolut. HeyGen bietet Werkzeuge zur Erstellung von Videos für verschiedene Anwendungen, einschließlich umfassender Onboarding- und Schulungsvideos sowie effektiver Rekrutierungsvideos. Mit Branding-Kontrollen und anpassbaren Vorlagen hilft HeyGen Ihnen, konsistentes Markenstorytelling in all Ihren internen Kommunikationsmaßnahmen zu liefern.

