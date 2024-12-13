Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Unternehmensidentität in allen HR-Videos konsistent ist. Sie können auch unsere Funktion zur Seitenverhältnis-Anpassung und Exporte nutzen, um Ihre KI-gestützten Hilfsvideos in jedem benötigten Format für verschiedene Plattformen bereitzustellen.