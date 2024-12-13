KI HR-Ankündigungsvideo-Generator: Optimieren Sie interne Kommunikation

Verwandeln Sie interne Kommunikation und steigern Sie das Mitarbeiterengagement mit dynamischen KI-Avataren für all Ihre HR-Ankündigungen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges internes Kommunikationsupdate von den HR- und Personalabteilungen über eine neue Unternehmensrichtlinie. Das Video sollte einen professionellen, klaren visuellen Stil haben, der vorgefertigte Vorlagen und Szenen verwendet, um sicherzustellen, dass die Botschaft für alle Mitarbeiter mit Untertiteln/Unterlegungen zugänglich ist.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Video für Abteilungsleiter, das eine alltägliche HR-Ankündigung über bevorstehende Schulungsinitiativen in ein ansprechendes Video verwandelt. Der visuelle Stil sollte ermächtigend und leicht motivierend sein, wobei Voiceover-Generierung und unterstützende Medien aus der Stock-Bibliothek genutzt werden, um den Inhalt wirkungsvoll zu gestalten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine 30-sekündige KI-Video-Maker-Präsentation für Remote-Mitarbeiter, die zeigt, wie einfach es ist, kurze, wirkungsvolle Updates zu erstellen. Der visuelle Stil sollte sauber und zugänglich sein, um eine optimale Ansicht auf verschiedenen Geräten mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten zu gewährleisten und das Mitarbeiterengagement aus der Ferne zu fördern.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der KI HR-Ankündigungsvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre HR- und interne Kommunikation mit ansprechenden KI-gestützten Videos, die das Mitarbeiterengagement steigern und Ankündigungen für Ihr Team optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Ankündigungsskript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres HR-Ankündigungstextes. Unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre Nachricht schnell in eine überzeugende Erzählung zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Passen Sie den Hintergrund an und fügen Sie Medien für eine professionelle Präsentation hinzu.
3
Step 3
Generieren und verfeinern Sie Ihr Video
Nutzen Sie KI-gestützte Unterstützung, um Ihr Video mühelos zu erstellen. Überprüfen Sie die Voiceover-Generierung, um Klarheit und Genauigkeit sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Ankündigung
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie die Seitenverhältnis-Anpassung und Exporte für verschiedene Plattformen anpassen. Teilen Sie Ihren polierten Inhalt, um das Mitarbeiterengagement in Ihrer Organisation zu steigern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Mitarbeiterengagement durch wirkungsvolle Ankündigungen

Verwandeln Sie routinemäßige HR-Ankündigungen in ansprechende und inspirierende Videos, um die interne Kommunikation und Moral zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die interne Kommunikation für HR-Teams verbessern?

HeyGen ermöglicht es HR- und Personalabteilungen, routinemäßige Ankündigungen in ansprechende Videos zu verwandeln und so das Mitarbeiterengagement zu fördern. Unser KI HR-Ankündigungsvideo-Generator vereinfacht die Erstellung überzeugender interner Kommunikation schnell und effizient.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven KI-Video-Maker für verschiedene Ankündigungen?

Als fortschrittlicher KI-Video-Maker ermöglicht HeyGen die mühelose Umwandlung von Text in Video mit realistischen KI-Avataren und einer Bibliothek professioneller Ankündigungsvorlagen. Sie können Videos auch mit Branding-Kontrollen für ein einheitliches Erscheinungsbild anpassen.

Kann HeyGen zur Erstellung personalisierter Onboarding-Videos verwendet werden?

Absolut! HeyGen ist perfekt für die Erstellung personalisierter Onboarding-Videos geeignet, um das Erlebnis neuer Mitarbeiter zu verbessern und die frühe Mitarbeiterbindung zu steigern. Seine Text-zu-Video-Fähigkeiten mit KI-Avataren machen die Erstellung maßgeschneiderter HR-Videos einfach und skalierbar.

Unterstützt HeyGen flexible Videoausgaben und Branding für den Unternehmenseinsatz?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Unternehmensidentität in allen HR-Videos konsistent ist. Sie können auch unsere Funktion zur Seitenverhältnis-Anpassung und Exporte nutzen, um Ihre KI-gestützten Hilfsvideos in jedem benötigten Format für verschiedene Plattformen bereitzustellen.

