Erstellen Sie ein 1-minütiges Video, das sich an IT-Manager und technische Leiter im HR-Bereich richtet und zeigt, wie ein AI-HR-Ankündigungsgenerator komplexe Kommunikation vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und datenorientiert sein, mit animierten Diagrammen und Prozessabläufen, begleitet von einer professionellen, informativen Stimme. Heben Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion von Skripten hervor, um die schnelle Inhaltserstellung aus technischen Spezifikationen zu demonstrieren.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Video für Systemintegratoren und Spezialisten für Workflow-Automatisierung, das die nahtlosen Integrationen eines AI-Ankündigungsgenerators veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte modern sein, mit Infografikelementen und dynamischen Übergängen, gepaart mit einer energischen, klaren Stimme. Betonen Sie, wie HeyGens Vorlagen und Szenen an verschiedene Systemarchitekturen und Markenrichtlinien angepasst werden können.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 2-minütiges Video für AI-Entwickler und globale HR-Operations-Manager, das das fortschrittliche AI-Modell erklärt, das den HR-Ankündigungsgenerator antreibt und Unterstützung für über 40 Sprachen bietet. Der visuelle Stil sollte anspruchsvoll und futuristisch sein, mit abstrakten Darstellungen der AI-Verarbeitung, begleitet von einer ruhigen, autoritativen Stimme. Präsentieren Sie HeyGens AI-Avatare, um mehrsprachige Ankündigungen für diverse globale Teams zu personalisieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Video für Software-Ingenieure und Spezialisten für interne Kommunikation, das die Effizienz der sofortigen Erstellung und Verteilung von Unternehmensupdates demonstriert. Der visuelle Stil sollte dynamisch sein, mit schnellen Schnitten und fröhlicher Hintergrundmusik, ergänzt durch eine freundliche, prägnante Stimme. Heben Sie HeyGens Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte hervor, um die einfache Bereitstellung auf verschiedenen internen Plattformen zu betonen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der AI HR-Ankündigungsgenerator funktioniert

Erstellen Sie mühelos klare, professionelle HR-Ankündigungen für verschiedene Unternehmenskommunikationen, steigern Sie die Effizienz und das Mitarbeiterengagement mit AI-gestützter Unterstützung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Ankündigung
Beginnen Sie mit der Eingabe der wesentlichen Details für Ihre internen Updates, wie Ankündigungstyp, Schlüsselinformationen und Zielgruppe. Unser AI-Ankündigungsgenerator wird Ihre Eingaben verarbeiten.
2
Step 2
Anpassen mit Vorlagen
Wählen Sie aus einer Vielzahl vorgefertigter Ankündigungsvorlagen, die auf Richtlinienänderungen, Unternehmensupdates oder Anerkennung von Leistungen zugeschnitten sind. Passen Sie den Ton und Stil einfach an die Stimme Ihres Unternehmens an.
3
Step 3
Erstellen Sie professionellen Inhalt
Lassen Sie die AI einen ausgefeilten Entwurf Ihrer professionellen Ankündigungen erstellen. Sie strukturiert Ihre Nachricht intelligent für Klarheit und Wirkung, um eine verbesserte Kommunikation in Ihrer Organisation sicherzustellen.
4
Step 4
Überprüfen und Teilen
Überprüfen Sie die erstellte Ankündigung, nehmen Sie letzte Änderungen vor und optimieren Sie dann mühelos die Genehmigungen. Ihre endgültige Nachricht ist bereit, über Ihre Unternehmenskommunikationskanäle geteilt zu werden, um Mitarbeiter zu informieren und zu engagieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie Onboarding- und Compliance-Kurse

Produzieren Sie schnell ansprechende AI-Videomodule für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und obligatorische Compliance-Schulungen, um konsistentes und effektives Lernen sicherzustellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGens AI-Ankündigungsgenerator zur Erstellung professioneller Updates?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Modelle, einschließlich der Fähigkeit, Texte aus Skripten in Videos umzuwandeln, um Ihre schriftlichen Inhalte in ansprechende Videoankündigungen mit realistischen AI-Avataren zu verwandeln. Dies ermöglicht es HR-Abteilungen und anderen Teams, schnell professionelle Ankündigungen für interne Updates, Richtlinienänderungen oder Anerkennungen zu erstellen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung der Unternehmenskommunikation?

HeyGen bietet einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor zusammen mit leistungsstarken AI-gestützten Design-Tools, die es Benutzern ermöglichen, umfassende Branding-Kontrollen anzuwenden und verschiedene Ankündigungsvorlagen zu nutzen. Dies stellt sicher, dass jedes Unternehmensupdate oder jedes Event-Promotion-Video nahtlos mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.

Kann HeyGen die Genehmigungs-Workflows für HR und interne Kommunikation optimieren?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, die Kommunikationseffizienz innerhalb von Organisationen zu verbessern, indem es die strukturierte Datenerfassung für Ankündigungen unterstützt und Funktionen für mehrstufige Genehmigungs-Workflows bietet. Dies hilft HR-Abteilungen, interne Updates und Produkteinführungen effektiver zu verwalten und die Nachrichtenpräzision zu verbessern.

Wie kann ich AI-generierte Ankündigungen von HeyGen teilen oder integrieren?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre AI-generierten Ankündigungen sofort herunterzuladen oder zu teilen, mit Optionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen. Dies erleichtert nahtlose Integrationen in Ihre bestehenden internen Kommunikationsprozesse, sei es für E-Mail, Intranet oder andere Kanäle, um das Mitarbeiterengagement zu steigern.

