Erstellen Sie ein 1-minütiges Video, das sich an IT-Manager und technische Leiter im HR-Bereich richtet und zeigt, wie ein AI-HR-Ankündigungsgenerator komplexe Kommunikation vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und datenorientiert sein, mit animierten Diagrammen und Prozessabläufen, begleitet von einer professionellen, informativen Stimme. Heben Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion von Skripten hervor, um die schnelle Inhaltserstellung aus technischen Spezifikationen zu demonstrieren.

