AI Hotel Welcome Video Maker: Gäste ansprechen & Buchungen steigern

Erstellen Sie professionelle, ansprechende Hotelvideos in Minuten und verbessern Sie Ihre Marke mit anpassbaren Videovorlagen.

414/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine dynamische 45-sekündige Hoteltour, indem Sie anpassbare Videovorlagen nutzen, um die einzigartigen Merkmale und luxuriösen Einrichtungen der Unterkunft zu präsentieren. Dieser Werbeinhalt, der sich an potenzielle Bucher und Reisende richtet, sollte einen lebhaften visuellen Stil mit einer professionellen Voiceover-Generierung haben, die die Zuschauer durch jeden Bereich führt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein aufregendes 20-sekündiges Hotel-Werbevideo, um ein saisonales Angebot oder ein spezielles Paket anzukündigen, indem Sie den AI-Video-Generator für eine schnelle Inhaltserstellung nutzen. Dieses lebendige und aktionsorientierte Video, das sich an frühere Gäste und Treueprogramm-Mitglieder richtet, benötigt einen energetischen visuellen Stil und kann schnell mit Text-zu-Video aus einem Skript für klare, wirkungsvolle Botschaften erstellt werden.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein authentisches 60-sekündiges Hotel-Video für ein 'Meet the Team'-Segment oder einen Blick hinter die Kulissen des außergewöhnlichen Service, indem Sie professionelle Videos erstellen, die Vertrauen aufbauen und eine persönliche Verbindung schaffen. Dieses warme, persönliche Video, das für Gäste und Gemeindemitglieder gedacht ist, sollte natürliches Licht und sanfte instrumentale Musik nutzen und Untertitel für Mitarbeiterinterviews enthalten, um die Zugänglichkeit und das Engagement zu erhöhen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI Hotel Welcome Video Maker funktioniert

Erstellen Sie in Minuten ansprechende, personalisierte Hotel-Willkommensvideos, um Gäste zu fesseln und die Präsenz Ihrer Marke mit modernster AI-Technologie zu steigern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie aus unserer vielfältigen Auswahl an "anpassbaren Videovorlagen" für Hotels wählen oder starten Sie neu, um Ihr einzigartiges Willkommensvideo zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Laden Sie Fotos und Videoclips hoch, die die besten Merkmale Ihres Hotels zeigen. Fügen Sie dann einfach Ihr Willkommensnachrichtenskript ein, damit die "Text-zu-Video aus einem Skript"-Funktion den ersten Videodraft generiert.
3
Step 3
Verfeinern Sie Ihre Markenidentität
Integrieren Sie mühelos den einzigartigen Stil Ihres Hotels, indem Sie "Branding-Kontrollen" wie Logos, Farben und Schriftarten anwenden. Dies stellt sicher, dass jedes Video perfekt mit Ihrem Markenimage übereinstimmt.
4
Step 4
Generieren und exportieren
Erstellen Sie "hochauflösende Exporte" Ihres polierten Willkommensvideos. Optimieren Sie das Seitenverhältnis einfach für "Social-Media-Kampagnen" oder "YouTube-Videos", bereit für Gäste.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Gästeerlebnis mit personalisierten Videos

.

Gestalten Sie individuelle Willkommensvideos und Informationsinhalte mit AI-Avataren, um sicherzustellen, dass sich jeder Gast einzigartig wertgeschätzt fühlt und seinen Aufenthalt von der Ankunft an verbessert.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als AI-Hotel-Willkommensvideo-Maker dienen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, professionelle Hotel-Willkommensvideos und ansprechende Gästeerlebnisse zu erstellen. Nutzen Sie anpassbare Videovorlagen und AI-Avatare, um mühelos ein überzeugendes Hotel-Werbevideo zu produzieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Hotelvideos?

HeyGen bietet eine leistungsstarke kreative Engine mit Funktionen wie Text-zu-Video aus einem Skript, Voiceover-Generierung und der Möglichkeit, eigene Medien hinzuzufügen. Sie können Videos einfach anpassen, um die einzigartige Marke Ihres Hotels hervorzuheben und sicherzustellen, dass jedes Hotelvideo auffällt.

Kann HeyGen helfen, markenkonforme Hotel-Werbevideos zu erstellen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Farben in jedes Hotel-Werbevideo zu integrieren. Dies gewährleistet eine konsistente Markenpräsenz in all Ihren Social-Media-Kampagnen, einschließlich YouTube-Videos und Hotel-Videotouren.

Wie kann die AI-Videoerstellung mit HeyGen Hotelbuchungen steigern?

Indem Sie schnell hochwertige, ansprechende Hotelvideos erstellen, hilft der AI-Video-Generator von HeyGen Ihnen, Aufmerksamkeit zu erregen und Buchungen zu steigern. Professionelle Hotelvideopräsentationen können Zuschauer ansprechen und sie dazu ermutigen, Ihre Unterkunft persönlich zu erleben.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo