Automatisieren Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Videodokumentation, indem Sie professionelle Inhalte mit KI-Avataren generieren.

Stellen Sie sich vor, Sie verwandeln Ihre komplexen Anweisungen in leicht verständliche Inhalte. Dieses 45-sekündige Video, das sich an Kleinunternehmer richtet, wird mit lebendigen, energetischen Visuals und einer freundlichen KI-Stimme zeigen, wie HeyGens Voiceover-Generierung Ihre Bedürfnisse an einen KI-gestützten Tutorial-Generator erfüllen kann, sodass es mühelos wird, ansprechende Anleitungen zu erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Unternehmensschulungen und HR-Abteilungen: Entdecken Sie die Kraft der KI-generierten Videodokumentation. Dieses 60-sekündige Video verwendet professionelle, klare Visuals und einen ruhigen, autoritativen KI-Avatar, um zu demonstrieren, wie HeyGens KI-Avatare die Erstellung umfassender Schritt-für-Schritt-Anleitungen für jeden Prozess vereinfachen können.
Beispiel-Prompt 2
Optimieren Sie die Prozesse Ihres Teams mit unvergleichlicher Leichtigkeit. Diese 30-sekündige Aufforderung, die für Teamleiter und Projektmanager maßgeschneidert ist, nutzt dynamische, ansprechende Visuals mit aufmunternder Hintergrundmusik und HeyGens Untertiteln, um zu zeigen, wie effizient Sie klare SOPs und wichtige Schulungsdokumente erstellen können.
Beispiel-Prompt 3
Tech-Startups und Produktmanager können vorhandenes Wissen schnell in überzeugende visuelle Dokumentation umwandeln. Dieses 40-sekündige Video, das moderne, minimalistische Visuals und eine begeisterte Erzählung bietet, hebt hervor, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion die Erstellung präziser Onboarding-Dokumente und allgemeiner Videodokumentation revolutioniert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der KI-gestützte Tutorial-Generator funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung umfassender, leicht verständlicher Anleitungen und Dokumentationen mit intelligenter Automatisierung, um klare Kommunikation und effizienten Wissenstransfer sicherzustellen.

1
Step 1
Dokumentieren Sie Ihren Prozess
Nutzen Sie Bildschirm- und Videoaufnahmen, um Ihren Arbeitsablauf zu dokumentieren. Unser intelligentes System identifiziert automatisch wichtige Aktionen und legt die Grundlage für Ihr Tutorial.
2
Step 2
Erstellen Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen
Nutzen Sie unsere generative KI-Plattform, um Ihre aufgezeichneten Aktionen automatisch in klare, prägnante Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu verwandeln, komplett mit automatisch generierten Titeln.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Anleitung an
Personalisieren Sie Ihr Tutorial, indem Sie Funktionen wie KI-generierte Voiceovers integrieren. Verfeinern Sie Beschreibungen, fügen Sie Visuals hinzu und wenden Sie Ihr Branding für optimale Klarheit an.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Verbreiten Sie Ihr umfassendes Tutorial weitreichend. Exportieren Sie Ihre Inhalte einfach in Formate wie PDF, HTML oder Markdown oder teilen Sie sie als professionelle Videodokumentation.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Themen visuell

Nutzen Sie KI, um komplexe Konzepte in klare, Schritt-für-Schritt-Videotutorials zu vereinfachen, sodass komplexe Informationen für jeden Lernenden verständlich werden.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von KI-generierter Videodokumentation?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos KI-generierte Videodokumentation zu erstellen, indem komplexe Prozesse in leicht verständliche Anleitungen umgewandelt werden. Nutzen Sie KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um ansprechende Anleitungen und SOPs mit unvergleichlicher kreativer Kontrolle zu gestalten.

Kann ich das Erscheinungsbild meiner HeyGen-Videotutorials anpassen?

Absolut! HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihre Tutorial-Videos mit Logos, Markenfarben und Vorlagen anpassen können. Dies stellt sicher, dass Ihre KI-generierte Videodokumentation ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild behält und Ihre klaren Dokumentationsbemühungen verbessert.

Welche Arten von kreativen Inhalten kann HeyGen für Schulungen und Onboarding generieren?

HeyGen ist ein außergewöhnlicher KI-gestützter Tutorial-Generator für verschiedene kreative Inhaltsbedürfnisse, einschließlich Onboarding-Dokumenten, Schulungsmaterial und Tutorial-Video-Bibliotheken. Es hilft Ihnen, kompakte Lektionen, KI-Lernhilfen und sogar Lernkarten mit KI-generierten Voiceovers zu erstellen, um das Lernen zu vereinfachen.

Wie schnell kann ich mit HeyGens KI hochwertige Videoanleitungen erstellen?

Mit HeyGens generativer KI-Plattform können Sie schnell hochwertige Videodokumentation aus einem Skript erstellen, komplett mit KI-generierten Voiceovers und Untertiteln. Dieser effiziente Prozess ermöglicht die schnelle Erstellung von Schritt-für-Schritt-Anleitungen und klarer Dokumentation ohne umfangreiche Videobearbeitungskenntnisse.

