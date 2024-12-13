AI-Regierungsankündigungsvideo-Maker: Steigern Sie die öffentliche Reichweite

Erstellen Sie schneller überzeugende öffentliche Bekanntmachungen mit HeyGens fortschrittlicher Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um die öffentliche Reichweite zu verbessern.

397/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Regierungsmitarbeiter, das eine neue HR-Richtlinie erläutert. Das Video sollte einen klaren und autoritativen visuellen Stil haben, der Text-zu-Video aus dem Skript für eine effiziente Inhaltserstellung nutzt und Untertitel/Captions integriert, um die Zugänglichkeit für alle Mitarbeiter in diesem Regierungsvideo-Maker-Kontext zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges digitales Kommunikationsvideo für Familien und lokale Gemeinschaftsmitglieder, das neue Richtlinien zur Parksicherheit erklärt. Der visuelle Stil sollte ansprechend sein, mit einfachen, klaren Grafiken und einem beruhigenden Audioton, der effektiv reichhaltige Vorlagen & Szenen für eine schnelle Produktion nutzt und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integriert, um die visuelle Attraktivität als überzeugendes PSA-Video zu steigern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges Erklärvideo, das sich an Bürger richtet, die Hilfe bei einem neuen Online-Government-Service benötigen. Das Video sollte Informationen schrittweise mit klaren Visuals und einer ruhigen, hilfreichen Erzählung präsentieren, indem es Text-zu-Video aus dem Skript nutzt, um die Erzählung aufzubauen, und AI-Avatare einsetzt, um Benutzer durch den Prozess zu führen, sodass es leicht für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporten als AI-Video-Maker-Lösung angepasst werden kann.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Regierungsankündigungsvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie effizient überzeugende öffentliche Bekanntmachungen und interne Mitteilungen mit HeyGens leistungsstarker AI-Videoerstellungsplattform.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Ankündigungsskript ein
Geben Sie Ihren Text für die öffentliche Bekanntmachung in die Plattform ein. Unsere "Text-zu-Video"-Funktion generiert automatisch ein erstes Storyboard für Ihr "AI-Video-Maker"-Projekt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihr AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Sie können auch deren Erscheinungsbild anpassen und eine natürlich klingende Sprachsynthese für Klarheit auswählen, indem Sie unsere "AI-Avatare"-Funktion nutzen.
3
Step 3
Wenden Sie visuelle Verbesserungen an
Verbessern Sie Ihr Video mit "Untertiteln/Captions" für die Zugänglichkeit und fügen Sie Hintergrundmusik, Bilder oder Videoclips aus unserer Medienbibliothek hinzu. Nutzen Sie unsere "Untertitel/Captions"-Funktion, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft universell verstanden wird.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr "Regierungsvideo-Maker"-Projekt und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für unterschiedliche Plattformen geeignet sind. Teilen Sie Ihre Ankündigung weitreichend für eine effektive "öffentliche Reichweite".

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie die internen Kommunikationswege der Regierung

Verbessern Sie die Mitarbeiterschulung und interne Ankündigungen mit ansprechenden AI-Videos, um ein höheres Verständnis und konsistente Botschaften in allen Abteilungen zu gewährleisten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Regierungsbehörden bei der Erstellung öffentlicher Bekanntmachungen unterstützen?

HeyGen dient als fortschrittlicher AI-Regierungsankündigungsvideo-Maker, der es öffentlichen Organisationen ermöglicht, schnell professionelle öffentliche Bekanntmachungen zu erstellen. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche können Sie mühelos Text in ansprechende Videos für effektive öffentliche Reichweite und digitale Kommunikation verwandeln.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Regierungsvideos?

HeyGen bietet leistungsstarke AI-Funktionen wie realistische AI-Avatare und fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionalität. Dies ermöglicht es Benutzern, hochwertige Regierungsvideos und offizielle Mitteilungen mit professioneller Sprachsynthese zu erstellen und den gesamten Videoerstellungsprozess zu optimieren.

Unterstützt HeyGen Branding und Anpassung für offizielle Regierungsmitteilungen?

Ja, HeyGen ist eine vielseitige Videoerstellungsplattform, die umfangreiche Anpassungsoptionen bietet, einschließlich Branding-Kontrollen zur Wahrung der offiziellen Konsistenz. Sie können reichhaltige Videovorlagen nutzen, Untertitel/Captions hinzufügen und Ihr Logo und Ihre Farben integrieren, um sicherzustellen, dass alle internen Mitteilungen und PSA-Videos den Regierungsstandards entsprechen.

Ist HeyGen eine effiziente Lösung für die digitale Kommunikation im öffentlichen Sektor?

Absolut. HeyGen ist darauf ausgelegt, ein hocheffizienter Regierungsvideo-Maker zu sein, der die Erstellung vielfältiger digitaler Kommunikationsinhalte beschleunigt. Es fungiert als leistungsstarker kreativer Motor, der automatisierte Storyboards und eine robuste Medienbibliothek bereitstellt, um schnell wirkungsvolle Videos für verschiedene Bedürfnisse des öffentlichen Sektors und die öffentliche Reichweite zu produzieren.

