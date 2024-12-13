AI-Regierungsankündigungsvideo-Generator: Erstellen Sie PSAs schnell

Optimieren Sie die öffentliche Kommunikation und produzieren Sie wirkungsvolle Regierungsankündigungsvideos mit Text-zu-Video aus einem Skript.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Eine 45-sekündige Präsentation eines AI-Videogenerators, die sich an Kleinunternehmer und die lokale Gemeinschaft richtet, wird benötigt, um neue Steueranreize für nachhaltige Praktiken zu erklären. Diese öffentliche Informationskampagne erfordert einen professionellen und informativen visuellen Stil mit klaren animierten Grafiken, präsentiert von einer neutralen, aber ansprechenden Stimme. Integrieren Sie HeyGens AI-Avatare, um die komplexen Informationen mit einem vertrauenswürdigen Auftreten zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie eine 60-sekündige PSA-Videoanzeige für lokale Bewohner und potenzielle Freiwillige, um eine bevorstehende Gemeinschaftsaufräumaktion zu fördern. Das Video sollte einen ansprechenden und dynamischen visuellen Stil mit lebendigen Außenszenen und einer lebhaften, enthusiastischen Tonspur verwenden. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell eine visuell ansprechende und kohärente Botschaft für diese wichtige öffentliche Initiative zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine prägnante 20-sekündige AI-Regierungsankündigungsvideo-Nachricht für spezifische Branchenarbeiter und die ältere Bevölkerung, um sie an aktualisierte Notfall-Evakuierungsverfahren zu erinnern. Diese wichtige öffentliche Kommunikation benötigt einen direkten und autoritativen visuellen Stil, möglicherweise mit fettem Bildschirmtext und klaren, prägnanten Bildern, gepaart mit einem ruhigen und festen Audioton. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion prominent im gesamten Video nutzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie AI-Regierungsankündigungsvideo-Generatoren funktionieren

Produzieren Sie schnell hochwertige, konforme öffentliche Kommunikationsvideos mit AI und optimieren Sie die Übermittlung Ihrer Botschaft an die Bürger.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Entwurf oder Einfügen Ihres Ankündigungstextes. Die Plattform nutzt Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Worte in gesprochene Dialoge zu verwandeln, die die Grundlage Ihres Videos bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die als Ihr Bildschirmpräsentator fungieren, um ein professionelles und konsistentes Gesicht für Ihre Regierungsankündigung zu gewährleisten.
3
Step 3
Erweitern Sie mit visuellen und Audioelementen
Fügen Sie visuelle Elemente wie Hintergrundszenen oder Stockmedien hinzu und generieren Sie automatisch Voiceovers in verschiedenen Sprachen, um Ihre Reichweite zu erweitern.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video mit genauen Untertiteln/Captions für die Zugänglichkeit und exportieren Sie es dann im gewünschten Seitenverhältnis, bereit für die sofortige öffentliche Verbreitung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Regierungsschulungen und öffentliche Informationen

.

Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote für von der Regierung geleitete Schulungen und wichtige öffentliche Informationskampagnen mit AI-Video.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Regierungsankündigungsvideos?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung wirkungsvoller "Regierungsankündigungsvideos" durch den Einsatz fortschrittlicher "AI-Avatare" und "Text-zu-Video"-Technologie. Dies ermöglicht eine schnelle Produktion von "öffentlichen Kommunikationsinhalten", indem Skripte effizient in professionelle Videos umgewandelt werden.

Welche kreativen Anpassungsoptionen gibt es für öffentliche Informationskampagnen?

HeyGen bietet umfangreiche "visuelle Anpassungsmöglichkeiten" für Ihre "öffentlichen Informationskampagnen" durch eine Vielzahl von "Videovorlagen" und Branding-Kontrollen. Sie können problemlos das Logo und die Farben Ihrer Organisation hinzufügen, um die Markenbeständigkeit in allen "öffentlichen Kommunikationsbemühungen" zu gewährleisten.

Kann HeyGen mehrsprachige Voiceovers und Untertitel für PSA-Videos erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht "mehrsprachige Unterstützung" für Ihre "PSA-Videoerstellung", mit hochwertiger "Sprachsynthese" und automatischen "Untertiteln und Captions". Dies stellt sicher, dass Ihre "öffentliche Kommunikation" diverse Zielgruppen effektiv und inklusiv erreicht.

Wie schnell kann ich mit HeyGen ein AI-Video für öffentliche Ankündigungen erstellen?

HeyGens "AI-Videogenerator" ermöglicht es Benutzern, einfache "Eingaben" oder Skripte schnell in professionelle "öffentliche Ankündigungsvideos" zu verwandeln. Dieser effiziente "Text-zu-Video"-Prozess macht es zu einer idealen "Videoproduktionsplattform" für den schnellen Einsatz.

