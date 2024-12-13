Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, energiegeladenes Video vor, das für Kleinunternehmer und Social-Media-Marketer konzipiert ist und zeigt, wie mühelos sie Text in fesselnden Social-Media-Inhalt verwandeln können. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit schnellen Schnitten und lebendigen Grafiken, begleitet von peppiger, trendiger Hintergrundmusik und einer klaren, freundlichen AI-Stimme. Heben Sie die Leistungsfähigkeit von HeyGens "Text-to-video from script"-Funktion hervor, die eine schnelle Inhaltserstellung zur Realität macht.

