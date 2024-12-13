AI Global Brand Video Maker für schnellere, markengerechte Videos

Nutzen Sie AI-Avatare, um Videos in Studioqualität für Marketinginhalte und Mitarbeiterschulungen zu produzieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video für Produktmarketing-Teams in Tech-Startups, das zeigt, wie man schnell ansprechende Marketinginhalte für neue Produkteinführungen erstellt. Das Video sollte einen freundlichen AI-Avatar zeigen, der in einem modernen und energetischen visuellen Stil die wichtigsten Produkteigenschaften erklärt, begleitet von fröhlicher Hintergrundmusik. Betonen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion für schnelle Inhaltserstellung und automatische Untertitel für Barrierefreiheit, um die Effizienz dieses AI-Video-Makers zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-Sekunden-Schulungsvideo für Vertriebsmitarbeiter und Enablement-Manager, das zeigt, wie personalisierte Videonachrichten das Engagement im Vertriebsansatz erheblich steigern können. Der visuelle Stil sollte klar und direkt sein, mit verschiedenen AI-Avataren, die personalisierte Kommunikation demonstrieren, begleitet von einer einfühlsamen und überzeugenden Voiceover-Generierung. Zeigen Sie HeyGens AI-Avatare als leistungsstarkes Werkzeug zur schnellen Erstellung von nachvollziehbaren und skalierbaren Vertriebsinhalten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 30-Sekunden-kurzes Video für HR- und Learning & Development-Profis in großen Unternehmen, das die Vorteile der Nutzung von Videovorlagen für effizientes Mitarbeitertraining und interne Kommunikation hervorhebt. Der visuelle Stil sollte klar und informativ sein, mit unternehmensfreundlichen Visuals aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, unterstützt von einer professionellen und artikulierten Stimme. Betonen Sie HeyGens Fähigkeit, das Seitenverhältnis einfach anzupassen und Exporte für verschiedene Plattformen zu erstellen sowie Untertitel für unterschiedliche Lernbedürfnisse hinzuzufügen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI Global Brand Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle, markengerechte Videos für ein globales Publikum mit AI-gestützten Tools und optimieren Sie Ihren Inhaltsproduktionsprozess.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Worte in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln und die Grundlage für Ihr Markenvideo zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare und Szenen aus
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Passen Sie deren Aussehen an und wählen Sie überzeugende Szenen aus unserer Bibliothek, um Ihre Botschaft visuell zu verstärken.
3
Step 3
Anwenden von Branding-Kontrollen
Stellen Sie sicher, dass Ihr Video mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt. Nutzen Sie unsere robusten Branding-Kontrollen, um Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten zu integrieren, sodass jedes Video unverwechselbar Ihres ist.
4
Step 4
Exportieren und Lokalisieren
Finalisieren Sie Ihr Video mit Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporten für verschiedene Plattformen. Fügen Sie einfach Voiceovers und Übersetzungen hinzu, um ein vielfältiges globales Publikum effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Effektives Mitarbeiterschulung

Verbessern Sie die interne Kommunikation und globale Mitarbeiterschulungserfahrungen mit ansprechenden, AI-gestützten Videos, die die Behaltensquote steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen bei der Erstellung hochwertiger Markenvideos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Markenvideos in Studioqualität effizient zu produzieren, indem es AI nutzt. Es verwandelt Text in überzeugende visuelle Inhalte mit AI-Avataren und Voiceovers und ist somit ein idealer AI Global Brand Video Maker für wirkungsvolle Kampagnen.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für HeyGens AI-Avatare?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für AI-Avatare, sodass Sie deren Aussehen und Ausdruck an die einzigartige Identität Ihrer Marke anpassen können. Sie können auch benutzerdefinierte Avatare erstellen, um Ihre Videoinhalte wirklich zu personalisieren.

Kann HeyGen die Produktion kreativer Marketinginhalte optimieren?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihren Inhaltserstellungsprozess zu optimieren und es Unternehmen zu ermöglichen, die Videoproduktion mühelos zu skalieren. Unsere Plattform bietet verschiedene Videovorlagen und AI-gestützte Tools, um schnell leistungsstarke Marketinginhalte zu generieren.

Bietet HeyGen robuste Branding-Kontrollen für die Videoproduktion?

Ja, HeyGen stellt sicher, dass Ihre Videos durch umfassende Branding-Kontrollen konsequent markengerecht bleiben. Sie können das Logo, die Farben und Schriftarten Ihrer Marke in vorgefertigte Vorlagen integrieren, sodass alle Ihre Videoinhalte Ihre spezifischen Markenelemente widerspiegeln.

