AI Global Brand Video Maker für schnellere, markengerechte Videos
Nutzen Sie AI-Avatare, um Videos in Studioqualität für Marketinginhalte und Mitarbeiterschulungen zu produzieren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video für Produktmarketing-Teams in Tech-Startups, das zeigt, wie man schnell ansprechende Marketinginhalte für neue Produkteinführungen erstellt. Das Video sollte einen freundlichen AI-Avatar zeigen, der in einem modernen und energetischen visuellen Stil die wichtigsten Produkteigenschaften erklärt, begleitet von fröhlicher Hintergrundmusik. Betonen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion für schnelle Inhaltserstellung und automatische Untertitel für Barrierefreiheit, um die Effizienz dieses AI-Video-Makers zu demonstrieren.
Entwickeln Sie ein 60-Sekunden-Schulungsvideo für Vertriebsmitarbeiter und Enablement-Manager, das zeigt, wie personalisierte Videonachrichten das Engagement im Vertriebsansatz erheblich steigern können. Der visuelle Stil sollte klar und direkt sein, mit verschiedenen AI-Avataren, die personalisierte Kommunikation demonstrieren, begleitet von einer einfühlsamen und überzeugenden Voiceover-Generierung. Zeigen Sie HeyGens AI-Avatare als leistungsstarkes Werkzeug zur schnellen Erstellung von nachvollziehbaren und skalierbaren Vertriebsinhalten.
Produzieren Sie ein 30-Sekunden-kurzes Video für HR- und Learning & Development-Profis in großen Unternehmen, das die Vorteile der Nutzung von Videovorlagen für effizientes Mitarbeitertraining und interne Kommunikation hervorhebt. Der visuelle Stil sollte klar und informativ sein, mit unternehmensfreundlichen Visuals aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, unterstützt von einer professionellen und artikulierten Stimme. Betonen Sie HeyGens Fähigkeit, das Seitenverhältnis einfach anzupassen und Exporte für verschiedene Plattformen zu erstellen sowie Untertitel für unterschiedliche Lernbedürfnisse hinzuzufügen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Hochleistungsfähige Anzeigenerstellung.
Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Marketingvideos und Anzeigen, die bei Ihrem globalen Zielpublikum Anklang finden und Ergebnisse erzielen.
Fesselnde Social-Media-Inhalte.
Produzieren Sie schnell markengerechte, teilbare Social-Media-Videos und Clips, um diverse Zielgruppen weltweit zu fesseln und das Engagement zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie unterstützt HeyGen bei der Erstellung hochwertiger Markenvideos?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Markenvideos in Studioqualität effizient zu produzieren, indem es AI nutzt. Es verwandelt Text in überzeugende visuelle Inhalte mit AI-Avataren und Voiceovers und ist somit ein idealer AI Global Brand Video Maker für wirkungsvolle Kampagnen.
Welche Anpassungsoptionen gibt es für HeyGens AI-Avatare?
HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für AI-Avatare, sodass Sie deren Aussehen und Ausdruck an die einzigartige Identität Ihrer Marke anpassen können. Sie können auch benutzerdefinierte Avatare erstellen, um Ihre Videoinhalte wirklich zu personalisieren.
Kann HeyGen die Produktion kreativer Marketinginhalte optimieren?
Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihren Inhaltserstellungsprozess zu optimieren und es Unternehmen zu ermöglichen, die Videoproduktion mühelos zu skalieren. Unsere Plattform bietet verschiedene Videovorlagen und AI-gestützte Tools, um schnell leistungsstarke Marketinginhalte zu generieren.
Bietet HeyGen robuste Branding-Kontrollen für die Videoproduktion?
Ja, HeyGen stellt sicher, dass Ihre Videos durch umfassende Branding-Kontrollen konsequent markengerecht bleiben. Sie können das Logo, die Farben und Schriftarten Ihrer Marke in vorgefertigte Vorlagen integrieren, sodass alle Ihre Videoinhalte Ihre spezifischen Markenelemente widerspiegeln.