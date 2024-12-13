AI Globaler Marken-Video-Generator für skalierte Inhalte

Skalieren Sie die Videoproduktion für globale Wirkung und reduzieren Sie die Kosten erheblich mit Text-zu-Video aus Skript.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Haben Sie Schwierigkeiten, mit Ihrem Social-Media-Publikum in Kontakt zu treten? Wie wäre es mit einem 45-sekündigen Video, das speziell für Kleinunternehmer entwickelt wurde, die ansprechende Inhalte erstellen möchten, mit einem freundlichen, zugänglichen AI-Avatar, klaren Visuals und subtiler Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Ihre Marke in diesem Video zum Leben zu erwecken.
Beispiel-Prompt 2
Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Bildungsinhalte, indem Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für Content-Ersteller und Pädagogen erstellen, das komplexe Themen erklärt. Der visuelle und akustische Stil sollte informativ und professionell sein, mit eleganten Designelementen und Textüberlagerungen auf dem Bildschirm, alles effizient erstellt mit HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion und unter Verwendung vorgefertigter Videovorlagen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich eine überzeugende 30-sekündige Markenpräsentation für globale Marken vor, die multinationale Konzerne ansprechen soll, die neue internationale Märkte erschließen möchten. Dieses polierte Video sollte multikulturelle Visuals in verschiedenen Locations zeigen, unterstützt von einem aufbauenden Instrumentaltrack und unter Verwendung von HeyGens umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um authentische Bilder bereitzustellen.
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie AI globale Marken-Video-Generatoren funktionieren

Erstellen Sie professionelle, gebrandete Videos für ein globales Publikum in Minuten, indem Sie AI nutzen, um Ihren Produktionsprozess zu optimieren und diverse Märkte effektiv zu erreichen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Videoskript in die Plattform eingeben. Unsere "Text-zu-Video-aus-Skript"-Funktion wandelt Ihre schriftlichen Inhalte in dynamische Szenen um und startet die Videoerstellung.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer "AI-Avatare", um Ihre Marke zu repräsentieren. Wählen Sie einen Avatar, der Ihre Botschaft am besten vermittelt und die Attraktivität Ihres Videos steigert.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an
Fügen Sie mit unseren umfassenden "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" das einzigartige Flair Ihrer Marke hinzu. Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft bei globalen Marken Anklang findet.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Exportieren Sie Ihr fertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für unterschiedliche Plattformen optimiert sind. Teilen Sie Ihre hochwertigen "Videoanzeigen" mühelos auf all Ihren Social-Media-Kanälen, um Ihr Publikum zu begeistern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgsstory-Videos

Erstellen Sie kraftvolle AI-Videos, um Kundenerfolgsstorys hervorzuheben und Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre globale Marke aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos für Unternehmen?

HeyGen vereinfacht den gesamten Videoerstellungsprozess, indem es Nutzern ermöglicht, Text einfach in Videos mit vielfältigen AI-Avataren und professionellen Videovorlagen umzuwandeln, ideal für die Erstellung globaler Marken-Videos.

Kann HeyGen realistische AI-Avatare für ansprechende Inhalte erstellen?

Ja, HeyGen bietet fortschrittliche AI-Avatare, die lebensechte sprechende Köpfe liefern und das Engagement für Videoanzeigen und Social-Media-Inhalte erheblich steigern.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für die schnelle Produktion professioneller Videoanzeigen?

HeyGen bietet eine robuste Suite kreativer Werkzeuge, darunter einen AI-Voice-Generator, vorgefertigte Videovorlagen und intuitive Videobearbeitungswerkzeuge, die eine schnelle Produktion hochwertiger Videoanzeigen und Inhalte ermöglichen, was zu Kosteneinsparungen führen kann.

Wie kann HeyGen globale Marken in ihrer Videoinhaltsstrategie unterstützen?

HeyGen befähigt globale Marken, lokalisierte und konsistente Videoinhalte mit AI-Avataren und Text-zu-Video-AI mit integrierten Übersetzungsfunktionen zu produzieren, um eine effektive Kommunikation über diverse Märkte hinweg zu gewährleisten.

