Erstellen Sie ein 60-sekündiges, wirkungsvolles Fundraising-Video, um überzeugende Impact Stories zu teilen, die sich an potenzielle Spender und Freiwillige richten. Der visuelle Stil sollte herzlich und dokumentarisch sein, um den realen Unterschied zu zeigen, gepaart mit einem warmen, ermutigenden Voiceover. Dieses Video nutzt effektiv HeyGen's AI-Avatare, um Testimonials oder Erzählungen von Begünstigten zu präsentieren, und verleiht dem Ganzen eine persönliche Note, ohne dass Live-Aufnahmen erforderlich sind.

Video Generieren