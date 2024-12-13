AI Fundraising Video Generator: Erstellen Sie wirkungsvolle Kampagnen

Erzählen Sie überzeugende Geschichten und binden Sie Spender schneller mit leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen ein.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges, wirkungsvolles Fundraising-Video, um überzeugende Impact Stories zu teilen, die sich an potenzielle Spender und Freiwillige richten. Der visuelle Stil sollte herzlich und dokumentarisch sein, um den realen Unterschied zu zeigen, gepaart mit einem warmen, ermutigenden Voiceover. Dieses Video nutzt effektiv HeyGen's AI-Avatare, um Testimonials oder Erzählungen von Begünstigten zu präsentieren, und verleiht dem Ganzen eine persönliche Note, ohne dass Live-Aufnahmen erforderlich sind.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video für eine gemeinnützige Awareness-Kampagne, speziell für das Social Media Marketing, um ein breites allgemeines Publikum, insbesondere jüngere Zielgruppen, zu erreichen. Die visuellen Elemente sollten schnell, modern und ansprechend sein, mit lebendigen Farben und schnellen Schnitten, begleitet von einem energetischen, trendigen Soundtrack und einem klaren, prägnanten Voiceover. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video-Funktion, um schnell überzeugende Inhalte zu erstellen und eine schnelle Umsetzung für zeitnahe Kampagnen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges professionelles ästhetisches Video für eine bevorstehende Crowdfunding-Kampagne, das darauf abzielt, Nutzer von Crowdfunding-Plattformen und Frühphasen-Investoren anzusprechen. Die visuelle Präsentation sollte sauber, modern und inspirierend sein, die Projektvorteile mit eleganten Grafiken hervorheben, während das Audio ein professionelles, überzeugendes Voiceover bietet, das Vertrauen und Dringlichkeit aufbaut. Dieses Video profitiert von HeyGen's Vorlagen & Szenen, die eine kostengünstige Produktion mit einem polierten Look ermöglichen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich vor, Sie verwandeln Nachrichten in visuelle Geschichten für eine E-Mail-Marketing-Kampagne mit einem 50-sekündigen informativen Video, das sich an bestehende Abonnenten und langfristige Unterstützer richtet. Die visuellen Elemente sollten direkt und optimistisch sein und klare Daten oder Erfolgskennzahlen präsentieren, begleitet von einem ruhigen, beruhigenden Voiceover, das Vertrauen stärkt. Integrieren Sie unbedingt HeyGen's Untertitel-/Caption-Funktion, um die Zugänglichkeit und das hohe Engagement zu gewährleisten, auch wenn das Video ohne Ton angesehen wird, und verbessern Sie so das Spenderengagement.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI Fundraising Video Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Fundraising-Videos. Nutzen Sie AI, um überzeugende Geschichten zu gestalten, Spender zu binden und die Mission Ihrer gemeinnützigen Organisation mit Geschwindigkeit und Wirkung voranzutreiben.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Fundraising-Botschaft. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktionen, um Ihr geschriebenes Skript in dynamische Szenen zu verwandeln und so die Grundlage für Ihre Videogeschichte zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren visuellen Erzähler
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Diese digitalen Präsentatoren helfen, Empathie und Professionalität zu vermitteln, ohne dass Schauspieler benötigt werden, und erwecken Ihre Erzählung zum Leben.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Verbesserungen hinzu
Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Zuschauerengagement, indem Sie automatisch präzise Untertitel/Captions generieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft klar ist und ein breiteres Publikum erreicht, einschließlich Menschen mit Hörbehinderungen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Wirkung
Finalisieren Sie Ihr Video mit Größenanpassungen im Seitenverhältnis und exportieren Sie es in Formaten, die für verschiedene Plattformen optimiert sind. Teilen Sie Ihr professionelles Video nahtlos über Social-Media-Marketingkanäle, um mit Spendern in Kontakt zu treten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie Ihr Publikum mit motivierenden Inhalten

.

Gestalten Sie kraftvolle, emotional ansprechende Videos, um potenzielle Spender zu motivieren und Unterstützung für Ihre Sache zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen bei der Erstellung wirkungsvoller Fundraising-Videos?

HeyGen dient als Ihr kreativer Motor, der es Ihnen ermöglicht, Eingabeaufforderungen in veröffentlichungsfertige Video-Assets zu verwandeln. Unser intuitiver AI-Video-Generator vereinfacht den Prozess der Erstellung ansprechender Videoinhalte mit einer professionellen Ästhetik, perfekt für Ihre gemeinnützigen Awareness-Kampagnen.

Kann HeyGen das Video-Storytelling für gemeinnützige Organisationen verbessern?

Absolut. HeyGen nutzt AI-Avatare und dynamische Videoclips, um Ihre Impact Stories zum Leben zu erwecken, ohne Schauspieler engagieren zu müssen. Dies ermöglicht es Ihnen, ansprechende Inhalte zu erstellen, die tief bei Ihrem Publikum ankommen und das Spenderengagement fördern.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für die schnelle Inhaltserstellung?

HeyGen bietet anpassbare Video-Vorlagen und Text-zu-Video-Funktionen, die die schnelle Inhaltserstellung mühelos machen. Sie können den Ton und das Format des Videos wählen, um sicherzustellen, dass Ihre Fundraising-Videos immer mit Ihren einzigartigen Kampagnenzielen übereinstimmen.

Wie kann HeyGen eine professionelle Ästhetik in Fundraising-Videos gewährleisten?

HeyGen integriert AI-gesteuerte Bearbeitung und Voiceover-Generierung sowie lizenzfreie Stock-Medien, um eine hochwertige, professionelle Ästhetik zu garantieren. Unsere Plattform hilft Ihnen, fotorealistische Videos mit Untertiteln und Captions zu produzieren, die Ihre gemeinnützige Videoproduktion aufwerten.

