Erstellen Sie ein fesselndes 30-sekündiges Fitnessstudio-Promo-Video, das potenzielle neue Mitglieder in einer lokalen Gegend anspricht. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten von verschiedenen Personen, die Fitnessgeräte nutzen, begleitet von einem mitreißenden, motivierenden Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schnell dynamische Inhalte aus einem einfachen Marketing-Skript zu generieren und die einzigartigen Verkaufsargumente des Fitnessstudios hervorzuheben.

