Effizienz freischalten mit unserem AI-Finanzdienstleistungs-Generator

Unser AI-Finanzdienstleistungs-Generator befähigt Institutionen, Kosten zu optimieren und den Kundenservice zu personalisieren, indem dynamische AI-Avatare für ansprechende Kommunikation genutzt werden.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo, das sich an CTOs von Finanzinstituten und AI-Entwickler richtet und erklärt, wie ein AI-Finanzdienstleistungs-Generator fortschrittliche Grundmodelle nutzt, um robuste AI-Fähigkeiten bereitzustellen. Der visuelle Stil sollte sauber und analytisch sein, mit Datenflussdiagrammen und subtilen Animationen, begleitet von einem professionellen und informativen Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wurde. Dieses Video wird die zugrunde liegende technische Architektur für ein technisch versiertes Publikum entmystifizieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 1-minütiges Tutorial-Video für Compliance-Beauftragte und Risikomanager, das zeigt, wie ein AI-Finanzdienstleistungs-Generator unstrukturierte Finanzdaten mit maschinellen Lernalgorithmen verarbeitet, um strenge regulatorische Compliance-Prozesse sicherzustellen. Die visuelle Ästhetik sollte präzise und autoritativ sein, mit Bildschirmaufnahmen der Datenverarbeitung und schnellen Textüberlagerungen, alles gesteuert durch ein Skript, das über HeyGens Text-zu-Video-Funktion in ein Video umgewandelt wird. Dieses Prompt zielt darauf ab, praktische Anwendung und Zuverlässigkeit zu zeigen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 2-minütiges Thought-Leadership-Video, das sich an Informationssicherheitsspezialisten und Rechtsteams innerhalb von Finanzunternehmen richtet und kritische Aspekte von Sicherheit und Datenschutz bei der Implementierung von Generative AI in Finanzdienstleistungen anspricht. Der visuelle und akustische Stil sollte modern, sicher und beruhigend sein, mit einem AI-Avatar, der wichtige Compliance-Punkte und Datenschutzmaßnahmen präsentiert, eine Fähigkeit, die durch HeyGens AI-Avatare ermöglicht wird. Dieses Video wird Vertrauen und Transparenz bei der AI-Einführung fördern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Werbevideo für Finanzbetriebsleiter und IT-Beschaffung, das die überlegene Preis-Leistungs-Verhältnis und die kostengünstige Infrastrukturvorteile der Implementierung eines AI-Finanzdienstleistungs-Generators zur Kostenoptimierung hervorhebt. Der visuelle Ansatz sollte dynamisch und im Infografik-Stil sein, mit wichtigen Kennzahlen und Kosteneinsparungen, begleitet von einem optimistischen und selbstbewussten Audioton, verstärkt durch klare Untertitel/Untertitel, die mit HeyGens Untertitel/Untertitel-Funktion für eine wirkungsvolle Datenpräsentation erstellt wurden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein AI-Finanzdienstleistungs-Generator funktioniert

Nutzen Sie leistungsstarke AI, um ansprechende und konforme Videoinhalte für Ihre Finanzdienstleistungen zu erstellen und die Kommunikation mit Kunden zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr AI-gestütztes Skript
Nutzen Sie fortschrittliche AI-Fähigkeiten, um schnell überzeugende und informative Skripte für Finanzdienstleistungen zu entwerfen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Unsere Text-zu-Video-Funktion verwandelt Ihr Skript in eine dynamische Präsentation.
2
Step 2
Wählen Sie einen professionellen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Liefern Sie personalisierte Marketinginhalte mit einem professionellen und konsistenten Gesicht, das Ihre Finanzbotschaften nachvollziehbarer macht.
3
Step 3
Anwenden von Markenelementen und Compliance
Integrieren Sie das einzigartige Logo und Farbschema Ihrer Marke mit unseren Branding-Kontrollen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Inhalte alle regulatorischen Compliance-Prozesse einhalten und gleichzeitig ein konsistentes Markenimage bewahren.
4
Step 4
Export für größere Reichweite
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine nahtlose Verteilung über Plattformen hinweg. Verbessern Sie den Kundenservice, indem Sie klare und ansprechende Finanzinformationen einfach teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ansprechende Social Media für Finanzkommunikation

.

Erstellen Sie schnell fesselnde Social-Media-Videos, um Finanzinformationen und -dienstleistungen effektiv zu kommunizieren und die Markenpräsenz zu stärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie wendet HeyGen seine AI-Fähigkeiten an, um Finanzdienstleistungen zu unterstützen?

HeyGen nutzt fortschrittliche Generative AI und AI-Avatare, um Skripte in professionelle Videos zu verwandeln, was den Kundenservice und die Marketingkommunikation für Finanzinstitute optimiert. Dies ermöglicht die effiziente Erstellung von ansprechenden Finanzdienstleistungsinhalten ohne umfangreiche Produktionskosten.

Welche Sicherheits- und Datenschutzfunktionen sind in HeyGen für Finanzinstitute integriert?

HeyGen ist mit robusten Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen ausgestattet, um den Schutz von Daten zu gewährleisten, was für regulatorische Compliance-Prozesse in Finanzinstituten entscheidend ist. Unsere Plattform hilft, sensible Informationen zu schützen und gleichzeitig die Inhaltserstellung zu ermöglichen.

Ist HeyGen in der Lage, personalisierte Marketinginhalte für Finanzkunden zu erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung hochgradig personalisierter Marketinginhalte, indem es Text-zu-Video-Technologie nutzt, die Erkenntnisse aus verschiedenen Datenquellen einbeziehen kann. Diese Fähigkeit erlaubt es Finanzberatern, relevante Botschaften effektiv an einzelne Kunden zu übermitteln.

Wie hilft HeyGen Finanzunternehmen, die Betriebskosten zu optimieren?

HeyGen hilft Finanzinstituten erheblich, Kosten zu optimieren, indem es eine skalierbare Plattform für die Videoinhaltserstellung bietet, die den Bedarf an teurer traditioneller Videoproduktion reduziert. Diese kostengünstige Infrastruktur für hochwertige Inhalte verbessert das Preis-Leistungs-Verhältnis insgesamt.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo