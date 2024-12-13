Erstellen Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo, das sich an CTOs von Finanzinstituten und AI-Entwickler richtet und erklärt, wie ein AI-Finanzdienstleistungs-Generator fortschrittliche Grundmodelle nutzt, um robuste AI-Fähigkeiten bereitzustellen. Der visuelle Stil sollte sauber und analytisch sein, mit Datenflussdiagrammen und subtilen Animationen, begleitet von einem professionellen und informativen Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wurde. Dieses Video wird die zugrunde liegende technische Architektur für ein technisch versiertes Publikum entmystifizieren.

Video Generieren