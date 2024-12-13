AI Face-to-Camera Video Generator: Erstellen Sie ansprechende Inhalte

Verwandeln Sie Ihre Skripte sofort in professionelle Marketing- und Erklärvideos mit AI-Avataren.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter richtet und zeigt, wie ein AI-Video-Generator ansprechende Social-Media-Anzeigen produzieren kann. Der visuelle Stil sollte hell und schnelllebig mit modernen Grafiken sein, begleitet von einem lebhaften, enthusiastischen Voiceover. Heben Sie die einfache Nutzung der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen hervor, um Werbetexte sofort in überzeugende visuelle Inhalte zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Erklärvideo für Pädagogen und Produktmanager, das ein komplexes technisches Konzept mit Hilfe eines AI-Avatar-Generators vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit klaren, informativen Texten auf dem Bildschirm, während der Ton eine freundliche, artikulierte AI-Avatar-Stimme bietet. Demonstrieren Sie HeyGens Fähigkeit, hochwertige AI-Avatare zu generieren und die Voiceover-Generierung für mühelose Erzählungen zu nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein inspirierendes 60-sekündiges kreatives Content-Stück für Content-Ersteller und Designer, das eine Reihe statischer Bilder in eine fesselnde visuelle Geschichte verwandelt, indem Sie Image to Video AI verwenden. Verwenden Sie einen filmischen und emotionalen visuellen Stil mit sanften Übergängen und subtiler Hintergrundmusik, ergänzt durch eine warme, klare Stimme. Betonen Sie, wie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung persönliche Erzählungen und visuelle Wirkung verstärken kann.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein direktes 30-sekündiges Nachrichten-Update-Video für YouTuber und interne Kommunikationsteams, das eine schnelle Ankündigung in einem professionellen, face-to-camera Stil liefert. Die visuelle Präsentation sollte elegant und prägnant sein, ähnlich einer Nachrichtensendung, mit einer selbstbewussten, autoritativen Stimme. Zeigen Sie HeyGens effiziente Nutzung von Vorlagen & Szenen und seinen AI-Avataren, um schnell polierte, teilbare Inhalte mit Größenanpassung & Exporten zu produzieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI Face-to-Camera Video Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihren Text in überzeugende Face-to-Camera-Videos mit lebensechten AI-Avataren und nahtloser Sprachsynchronisation, um Ihren Content-Erstellungs-Workflow zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihr Skript in den Editor ein oder tippen Sie es ein, um die Grundlage für Ihr Video zu legen, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie einen Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von vorgefertigten oder benutzerdefinierten AI-Avataren, die Ihr On-Screen-Präsentator sein sollen, unterstützt durch unsere AI-Avatare-Funktion.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers hinzu
Erzeugen Sie natürlich klingende Voiceovers direkt aus Ihrem Skript, um eine perfekte Lippen-Synchronisation mit Ihrem gewählten Avatar durch die Voiceover-Generierung sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren und laden Sie Ihr hochwertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen und Formaten herunter, bereit, mit Ihrem Publikum geteilt zu werden, indem Sie die Größenanpassung & Exporte nutzen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessertes Training & E-Learning

.

Entwickeln Sie dynamische Schulungsmodule und E-Learning-Inhalte mit AI-Avataren, um das Engagement und die Behaltensraten der Lernenden erheblich zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Welche kreativen Möglichkeiten bietet der AI-Video-Generator von HeyGen?

Der leistungsstarke AI-Video-Generator von HeyGen verwandelt Textskripte in ansprechende kreative Inhalte. Sie können eine Vielzahl von AI-Avataren nutzen und überzeugende Voiceovers integrieren, um Ihre Vision mühelos zum Leben zu erwecken.

Bietet HeyGen anpassbare AI-Avatare für das Marketing?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, AI-Avatare zu generieren und anzupassen, einschließlich Stock-Avataren, um die Botschaft Ihrer Marke perfekt zu vermitteln. Dies ist ideal für die Erstellung professioneller Marketingvideos und dynamischer Erklärvideos.

Kann HeyGen sprechende Fotos oder Videos mit realistischem Lippen-Synchronisation erstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, statische Bilder in dynamische sprechende Fotos mit realistischer Lippen-Synchronisation zu verwandeln. Mit fortschrittlichen Voice-Cloning-Fähigkeiten können Ihre AI-Avatare Botschaften mit authentischen Ausdrücken übermitteln.

Wie einfach ist es, ansprechende Videos für soziale Medien mit HeyGen zu erstellen?

Das Erstellen ansprechender Social-Media-Inhalte ist mit HeyGen unglaublich einfach. Unsere intuitive Plattform und vielfältige Vorlagen ermöglichen es Ihnen, effizient hochwertige Videos zu produzieren, die für jede Plattform bereit sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo