AI-Erklärvideo-Generator: Erstellen Sie fesselnde Videoanzeigen

Verwandeln Sie Skripte mühelos in fesselnde Erklärvideo-Anzeigen mit HeyGens Text-zu-Video-Funktionen, ideal für Marketer, die Effizienz suchen.

Erstellen Sie eine überzeugende 30-sekündige AI-Erklärvideo-Anzeige für Kleinunternehmer, die zeigt, wie ein AI-Erklärvideo-Generator ihre Marketingbemühungen vereinfachen kann. Präsentieren Sie einen freundlichen AI-Avatar, der eine klare, prägnante Botschaft in einem eleganten, modernen visuellen Stil mit einer optimistischen Stimme übermittelt, und nutzen Sie HeyGens AI-Avatare für eine nahtlose Präsentation.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine lebendige 45-sekündige Videoanzeige für Social-Media-Marketer, die zeigt, wie man rohen nutzergenerierten Inhalt (UGC-Videos) in polierte Werbekreative verwandelt. Verwenden Sie dynamische Übergänge und trendige Musik mit HeyGens umfangreichen Vorlagen und Szenen, um einen schnellen visuellen Stil und energiegeladene Audioeffekte zu erzielen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine polierte 60-sekündige produktfokussierte Videoanzeige für E-Commerce-Marken, die neue saisonale Kollektionen mit klaren visuellen Darstellungen und einem professionellen Ton hervorhebt. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine überzeugende Erzählung hinzuzufügen, die die Zuschauer durch die Produkteigenschaften führt, und bewahren Sie dabei einen luxuriösen visuellen Stil und anspruchsvolle Audioeffekte.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie einen informativen 90-sekündigen animierten Leitfaden für SaaS-Unternehmen, der zeigt, wie man komplexe Ideen ihrer Softwarefunktionen in leicht verständliche visuelle Geschichten vereinfacht. Verwenden Sie einen sauberen, minimalistischen visuellen Stil mit einer beruhigenden, lehrreichen Stimme und nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um automatisch ansprechende visuelle Darstellungen aus einer detaillierten Erklärung zu generieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein AI-Erklärvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Anzeigenkonzepte schnell in fesselnde Erklärvideos mit AI-gestützten kreativen Tools, die darauf ausgelegt sind, komplexe Ideen zu vereinfachen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Erklärskript
Geben Sie Ihr Anzeigenskript ein, damit unsere Text-zu-Video-Funktion die grundlegende Erzählung für Ihr AI-Erklärvideo generieren kann.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Galerie von AI-Avataren, um Ihre Botschaft visuell zu kommunizieren und Ihre Anzeige ansprechend und nachvollziehbar zu gestalten.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceover und Untertitel
Erstellen Sie klare, natürlich klingende Voiceovers in mehreren Sprachen und fügen Sie automatisch Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft ein breites Publikum erreicht.
4
Step 4
Anwenden von Branding und Exportieren
Passen Sie Ihre Anzeige mit Branding-Kontrollen an, einschließlich Ihres Logos und Ihrer Farben, und exportieren Sie dann Ihre fertige Anzeige einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

AI-gestützte Kundenreferenzanzeigen

Erstellen Sie authentische und überzeugende Videoanzeigen, die Erfolgsgeschichten von Kunden präsentieren und Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei Ihrem Publikum aufbauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie verbessert HeyGen die kreative Anzeigenerstellung?

HeyGen nutzt eine AI-gestützte kreative Engine, um Textvorgaben sofort in fesselnde "Werbekreative" zu verwandeln, die vielfältige "AI-Avatare" enthalten, um das Publikum zu begeistern. Dies rationalisiert die Produktion hochwertiger "Videoanzeigen" mit unvergleichlicher Effizienz.

Kann HeyGen die Erstellung von Erklärvideos vereinfachen?

Ja, HeyGen ist darauf spezialisiert, überzeugende "AI-Erklärvideo"-Inhalte zu generieren, indem Skripte in dynamische visuelle Darstellungen mit realistischen "AI-Avataren" und professionellen Voiceovers umgewandelt werden. Dies ermöglicht es den Nutzern, "komplexe Ideen" effektiv für jedes Publikum zu vereinfachen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für Markenkonsistenz?

HeyGen bietet robuste "Branding-Kontrollen", die es den Nutzern ermöglichen, das "Logo, die Farben" und den visuellen Stil ihrer Marke nahtlos in alle "Werbekreative" zu integrieren. Dies gewährleistet eine konsistente Einhaltung Ihrer etablierten "Markenrichtlinien" in jedem produzierten Video-Asset.

Welche Art von Social-Media-Inhalten kann ich mit HeyGen erstellen?

"Content Creators" können HeyGen nutzen, um vielfältige "Social-Media-Inhalte" zu produzieren, einschließlich polierter "Videoanzeigen" und authentisch aussehender "UGC-Videos", indem sie realistische "AI-Schauspieler" und flexible Vorlagen verwenden. Dies ermöglicht eine schnelle Erstellung für Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok.

