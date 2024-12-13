Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Werbevideo, das sich an vielbeschäftigte Veranstaltungsorganisatoren richtet, die ihre nächste Kampagne schnell starten möchten. Dieses Video sollte einen hellen, energetischen visuellen Stil mit peppiger Hintergrundmusik und einer klaren, enthusiastischen Stimme haben, die demonstriert, wie einfach es ist, mit HeyGens "Vorlagen & Szenen" ein professionelles "AI Event Promo Generator"-Video in Minuten zu erstellen.

