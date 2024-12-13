AI-unterstützter Schulungsvideo-Maker: Lernen & Engagement steigern

Erstellen Sie schnell fesselnde Videos für die Einarbeitung von Mitarbeitern und L&D-Teams. Nutzen Sie AI-Avatare, um Ihr Publikum zu begeistern.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges, energiegeladenes und visuell ansprechendes Video vor, das zeigt, wie Kleinunternehmer schnell fesselnde Videos zur Bewerbung ihrer neuesten Produkteinführung erstellen können. Die Zielgruppe umfasst Marketingteams und Unternehmer, die nach effizienten Tools zur Inhaltserstellung suchen. Mit einem modernen, klaren visuellen Stil und einem mitreißenden, inspirierenden Soundtrack sollte das Video die nahtlose Integration von HeyGen's AI-Avataren hervorheben, um Skripte zum Leben zu erwecken und zu demonstrieren, wie einfach es ist, professionellen Content ohne umfangreiche Videoerfahrung zu erstellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Anleitungsvideo für L&D-Teams und Pädagogen, das die Einfachheit der Entwicklung eines AI-unterstützten Schulungsvideos für ein neues Software-Update veranschaulicht. Dieses Video sollte einen klaren, schrittweisen visuellen Ansatz mit einer ruhigen, autoritativen Stimme verwenden. Betonen Sie, wie HeyGen's umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Szenen es den Nutzern ermöglicht, ihre Projekte schnell zu starten und so eine effektive Möglichkeit bietet, wichtige Informationen an Mitarbeiter oder Studenten zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein anspruchsvolles 60-sekündiges Video, das sich an Content-Ersteller und Online-Coaches richtet und die Kraft demonstriert, schriftliche Inhalte in hochwertige Videoausgaben zu verwandeln. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit dynamischen Textüberlagerungen und einer überzeugenden, artikulierten Stimme. Diese Aufforderung zielt darauf ab, zu zeigen, wie mühelos ein Nutzer die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen nutzen kann, um einen Blogbeitrag in ein fesselndes Video-Tutorial oder eine Ankündigung zu verwandeln, Zeit zu sparen und die Reichweite zu erweitern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 30-sekündiges, warmes und informatives Video für HR-Abteilungen und interne Kommunikationsteams, das neue Unternehmensvorteile oder -richtlinien ankündigt. Die visuelle Ästhetik sollte freundlich und zugänglich sein, mit subtilen animierten Grafiken und einer beruhigenden und klaren Stimme. Heben Sie die Effizienz der Sprachgenerierung von HeyGen hervor, die es den Nutzern ermöglicht, ihren Ankündigungen schnell professionelle Erzählungen hinzuzufügen und so eine konsistente und angenehme Kommunikationserfahrung für alle Mitarbeiter zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein AI-unterstützter Schulungsvideo-Maker funktioniert

Revolutionieren Sie Ihre Schulungsinhalte. Erstellen Sie mühelos fesselnde, hochwertige Schulungsvideos mit AI-Avataren und intelligenten Bearbeitungstools, die Ihren Produktionsprozess optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Videoinhalte
Geben Sie Ihr Skript oder Ihre wichtigsten Punkte ein. Unser AI-Videogenerator nutzt die Text-zu-Video-Funktionalität, um Ihren Text schnell in dynamische Videoszenen zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren den Präsentator für Ihr Schulungsmaterial aus, um Ihre Inhalte mit realistischen, menschenähnlichen Charakteren zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Verbessern Sie mit visuellen Elementen und Branding
Fügen Sie Stockmedien hinzu, laden Sie Ihre eigenen Assets hoch und wenden Sie Branding-Kontrollen wie Logos und Farben an, um visuell ansprechende und fesselnde Videos zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Überprüfen Sie Ihr Schulungsvideo auf Perfektion. Nutzen Sie dann die Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um Ihre hochwertige Videoausgabe herunterzuladen, bereit für jede Plattform oder jedes Gerät.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Bildungsthemen

Verwandeln Sie komplexe Themen in leicht verständliche und visuell ansprechende AI-generierte Videos, um das Verständnis in allen Bereichen zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Kreativität meiner Videoproduktion verbessern?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, fesselnde Videos mit realistischen AI-Avataren und dynamischen Animationen zu erstellen. Unsere Plattform vereinfacht komplexe Videoproduktionen und sorgt für hochwertige Videoausgaben, die Ihr Publikum begeistern.

Welche spezifischen Arten von Schulungsvideos kann HeyGen erstellen?

HeyGen dient als AI-unterstützter Schulungsvideo-Maker, ideal für die Erstellung verschiedener Schulungsvideos, einschließlich umfassender Einarbeitungsmodule für Mitarbeiter oder Inhalte für L&D-Teams. Nutzen Sie unsere umfangreichen Vorlagen, um die Erstellung zu vereinfachen.

Bietet HeyGen Text-zu-Video-Funktionen für eine effiziente Inhaltserstellung?

Ja, HeyGen fungiert als fortschrittliche AI-Videoplattform und AI-Videogenerator, der robuste Text-zu-Video-Funktionen direkt aus Ihrem Skript bietet. Dies umfasst eine nahtlose Sprachgenerierung, die die Effizienz erheblich steigert.

Kann HeyGen Videos für ein globales Publikum lokalisieren?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videos einfach zu lokalisieren, mit Funktionen wie automatischen Untertiteln und Unterstützung für mehrsprachige Sprachübertragungen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte bei einem globalen Publikum Anklang finden.

