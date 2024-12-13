AI-E-Mail-Generator-Videoausgabe: Steigern Sie das Kampagnen-Engagement

Erstellen Sie schnell personalisierte Videoinhalte für Ihre E-Mail-Kampagnen mit nahtloser Text-zu-Video-Generierung.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges, lebhaftes Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager richtet und zeigt, wie einfach sie überzeugende "AI-E-Mail-Generator-Videoausgaben" für ihre Kampagnen produzieren können. Der visuelle Stil sollte professionell und dynamisch sein, mit schnellen Schnitten von Benutzeroberflächen und positiven Ergebnissen, ergänzt durch eine klare und ansprechende AI-Sprachausgabe, die die Vorteile effektiv erklärt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges personalisiertes Video für Vertriebsprofis und B2B-Outreach-Teams, das die Kraft von "AI-Personalisierten Vertriebs-Videos" zur Beziehungspflege demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte ansprechend und direkt sein, mit einem freundlichen AI-Avatar, der direkt zum Zuschauer spricht, begleitet von warmer, subtiler Hintergrundmusik, die den persönlichen Touch betont.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 60-sekündiges informatives Erklärvideo für Content-Ersteller und E-Mail-Marketer, das veranschaulicht, wie ein "AI-Video-Generator" die Erstellung von ansprechendem Inhalt für "E-Mail-Kampagnen" vereinfacht. Das Video sollte saubere, illustrative Visuals enthalten, die den Prozess Schritt für Schritt durchgehen, unterstützt von klaren Untertiteln, um die Zugänglichkeit und das Verständnis zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 15-sekündiges modernes Social-Media-Video, das sich an Social-Media-Manager und vielbeschäftigte Unternehmer richtet und die Effizienz hervorhebt, einfachen Text in fesselnden "Social-Media-Inhalt" zu verwandeln. Der visuelle Stil des Videos sollte schnelllebig und lebendig sein, mit zeitgenössischer Hintergrundmusik und nahtlosen Übergängen, die HeyGens Text-zu-Video-Fähigkeit nutzen, um dynamische Visuals aus schriftlichen Eingaben zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die AI-E-Mail-Generator-Videoausgabe funktioniert

Erstellen und integrieren Sie mühelos personalisierte AI-generierte Videos in Ihre E-Mail-Kampagnen, um Engagement und Kommunikation zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Videoinhalte
Nutzen Sie den AI-Video-Generator, um Ihr Skript in ein überzeugendes Video zu verwandeln. Wählen Sie aus verschiedenen AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu erzählen und eine professionelle und ansprechende Präsentation zu gewährleisten.
2
Step 2
Anpassen mit Branding
Verbessern Sie Ihre Marketingvideos mit Branding-Optionen, indem Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und relevante Medien aus der Bibliothek hinzufügen, um Konsistenz und ein poliertes Aussehen zu gewährleisten.
3
Step 3
Optimieren für die E-Mail-Zustellung
Bereiten Sie Ihr AI-generiertes Video für E-Mail-Kampagnen vor, indem Sie das passende Seitenverhältnis und die Exporteinstellungen für E-Mails auswählen, um eine nahtlose Integration in verschiedene E-Mail-Plattformen zu gewährleisten.
4
Step 4
Generieren und Teilen Sie Ihr E-Mail-Video
Sobald es optimiert ist, generieren Sie Ihre endgültige hochwertige AI-E-Mail-Generator-Videoausgabe, die bereit ist, in Ihre E-Mail eingebettet oder verlinkt zu werden, um Ihren Empfängern ein personalisiertes Videoerlebnis zu bieten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie dynamische Kunden-Testimonial-Videos

.

Verwandeln Sie schriftliche Testimonials in überzeugende, AI-gestützte Videonarrative, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit in Ihren E-Mail-basierten Vertriebssequenzen aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine E-Mail-Kampagnen mit personalisierten Videos verbessern?

HeyGen verwandelt Ihre E-Mail-Kampagnen, indem es Ihnen ermöglicht, personalisierte Videonachrichten in großem Maßstab mit unserem fortschrittlichen AI-E-Mail-Video-Generator zu erstellen. Diese AI-generierten Videos können das Engagement in Ihrem E-Mail-Outreach erheblich steigern.

Welche Arten von AI-generierten Videos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von AI-generierten Videos erstellen, darunter Marketingvideos, Erklärvideos und Social-Media-Inhalte. Unsere Plattform bietet benutzerdefinierte AI-Avatare, Text-zu-Video-Funktionen und verschiedene Videovorlagen, um Ihre Vision zum Leben zu erwecken.

Unterstützt HeyGen den Export von Videoausgaben speziell für E-Mail-Kampagnen?

Ja, HeyGen bietet optimierte AI-E-Mail-Generator-Videoausgaben, die nahtlos in Ihre E-Mail-Kampagnen integriert werden können. Sie können Ihre personalisierten Videoinhalte einfach exportieren, um Ihre Video-Outreach-Bemühungen zu verbessern oder auf dedizierten Video-Landingpages einzubetten.

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von AI-Personalisierten Vertriebs-Videos?

HeyGen ermöglicht es Vertriebsteams, personalisierte Videos mit AI zu erstellen und so ihre Vertriebssequenzen und Marketingautomatisierung zu optimieren. Diese Fähigkeit hilft B2B-Vertriebsteams, wirkungsvolle, maßgeschneiderte Videonachrichten effizient an potenzielle Kunden zu liefern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo