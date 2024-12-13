AI-Bildungsvideo-Tool Online: Erstellen Sie ansprechende Kurse

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer, das zeigt, wie man AI-Avatare nutzt, um überzeugende Bildungsvideos für interne Schulungen zu erstellen. Präsentieren Sie eine moderne, saubere visuelle Ästhetik mit Schritt-für-Schritt-Bildschirmaufnahmen, wobei ein freundlicher und zugänglicher AI-Avatar von HeyGen als Instruktor fungiert, der prägnante Erklärungen liefert und das Engagement der Zuschauer erhöht.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Erklärvideo, das sich an Schüler und Studenten richtet und zeigt, wie ein AI-Video-Generator komplexe akademische Themen in leicht verständliche Bildungsinhalte umwandeln kann. Der visuelle Stil sollte ein animiertes Infografik-Design sein, mit hellen, kontrastierenden Farben und dynamischen Bewegungsgrafiken, gepaart mit einer energiegeladenen Sprachübertragung, die mit der Sprachgenerierungsfunktion von HeyGen erstellt wurde, um das Lernen schnell und unterhaltsam zu gestalten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges Werbevideo für Marketingteams in Bildungseinrichtungen, das die Effizienz der Verwendung von Videovorlagen zur schnellen Erstellung von gebrandeten Bildungsmaterialien mit einem AI-Bildungsvideo-Tool online hervorhebt. Verwenden Sie einen polierten, professionellen visuellen Stil mit sanften Übergängen und markenkonformen Farbschemata, mit Beispielen, die direkt aus der Vorlagen- und Szenenbibliothek von HeyGen erstellt wurden, um zu demonstrieren, wie man die Markenidentität über verschiedene akademische Themen hinweg beibehält.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie das AI-Bildungsvideo-Tool Online funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Bildungsvideos mit AI, von Skript zu beeindruckenden Visuals, bereit zur Weitergabe an Ihr Publikum.

1
Step 1
Schreiben Sie Ihr Skript
Geben Sie Ihre Bildungsinhalte ein, indem Sie Ihr Skript schreiben oder einfügen. Die Plattform unterstützt die Text-zu-Video-Erstellung und verwandelt Ihre Worte in eine dynamische Videogeschichte für Ihren Online-Kurs oder Ihre Lektion.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, die als Präsentator für Ihr Bildungsvideo fungieren. Passen Sie deren Aussehen und Gesten an, um perfekt zu Ihrem Thema zu passen.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Sprachübertragungen hinzu
Erzeugen Sie hochwertige und natürlich klingende AI-Stimmen, um Ihr Skript zu erzählen. Synchronisieren Sie die Sprachübertragungen nahtlos mit Ihren Visuals für ein professionelles Lernerlebnis.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Bildungsvideo
Fügen Sie abschließende Details mit robusten Bearbeitungsfunktionen hinzu und rendern Sie dann Ihre fertigen Bildungsvideos für eine nahtlose Weitergabe über verschiedene Plattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie die Gesundheitsbildung

Vereinfachen Sie komplexe medizinische Konzepte in klare, ansprechende AI-gestützte Videos, um wesentliche Gesundheitsbildung zugänglich und effektiv zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen bei der Erstellung ansprechender Bildungsvideos mit AI-Visuals und Avataren?

HeyGen ist ein fortschrittliches AI-Bildungsvideo-Tool online, das Kreativen realistische AI-Avatare und vielfältige AI-Stimmen bietet. Sie können Skripte in ansprechende Bildungsvideos verwandeln, indem Sie diese kreativen AI-Visuals und die ausgefeilte Text-zu-Video-Erstellung nutzen, um die Erstellung von Bildungsinhalten zu optimieren.

Was macht HeyGen zu einem effizienten Online-Tool zur Erstellung von Bildungsvideos?

Als webbasiertes Online-Tool zur Erstellung von Bildungsvideos vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Bildungsinhalten. Seine leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion ermöglicht es Ihnen, schnell hochwertige Bildungsvideos aus Ihren Skripten zu erstellen, was die Produktionszeit und den Aufwand erheblich reduziert.

Kann ich das Aussehen und die Gestaltung meiner Bildungsvideos mit HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Bildungsvideos, einschließlich einer Vielzahl von Videovorlagen und Branding-Kontrollen. Sie können Ihr Logo einfügen, Farben anpassen und die Medienbibliothek mit Stockfotos und -videos nutzen, um Ihre AI-Visuals perfekt auf Ihre Marke abzustimmen.

Welche Fähigkeiten bietet HeyGen als AI-Video-Generator für Bildungszwecke?

HeyGen dient als leistungsstarker AI-Video-Generator, der es Nutzern ermöglicht, mühelos professionelle Bildungsvideos zu erstellen. Mit seinen Text-zu-Video-Funktionen und einer vielfältigen Auswahl an realistischen AI-Stimmen können Sie Ihre Unterrichtspläne schnell in ansprechende Bildungsinhalte verwandeln.

