Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges "eLearning-Video" für Unternehmensschulungen, das neue Datenschutzbestimmungen einführt. Der visuelle Stil sollte professionell und sauber sein, mit einer minimalistischen Ästhetik, klaren Grafiken und Textüberlagerungen, ergänzt durch eine selbstbewusste, autoritative "Voiceover-Generierung", die einen ernsten Ton beibehält. Dieses "Erklärvideo" muss schnell die wichtigsten Compliance-Punkte an vielbeschäftigte Fachleute vermitteln, um hohe Behaltensraten und Klarheit zu gewährleisten, ohne überwältigend zu sein.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein fesselndes 30-sekündiges Geschichtsvideo für allgemeine Geschichtsinteressierte in sozialen Medien. Nutzen Sie die Funktion "Vorlagen & Szenen" innerhalb von HeyGen, um schnell dynamische historische Montagen und Infografiken zusammenzustellen, untermalt von einem inspirierenden Orchester-Soundtrack und einer dramatischen, fesselnden Erzählung. Dieses "Bildungsvideo" soll Neugier auf antike Zivilisationen wecken und mit überzeugenden visuellen Elementen aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" einen bleibenden Eindruck in kurzer Zeit hinterlassen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie einen informativen 50-sekündigen Sprachlernclip für fortgeschrittene Spanischschüler, der Verbkonjugationen demonstriert. Das Video sollte einen klaren, auf dem Bildschirm sichtbaren Tutor (einen "AI-Avatar") zeigen, der sowohl auf Englisch als auch auf Spanisch natürlich spricht, mit "Untertiteln/Beschriftungen" in beiden Sprachen zur Unterstützung des Verständnisses und zur Adressierung der "mehrsprachigen Unterstützung". Der visuelle Stil sollte sauber und lehrreich sein, mit fokussiertem Text, der die Verben hervorhebt, um sicherzustellen, dass die Lernenden eine authentische Aussprachelektion erhalten, um ihre Sprechfähigkeiten zu verbessern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Bildungsvideo-Ersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihr Wissen mühelos in fesselnde eLearning-Videos mit modernster AI. Erstellen Sie professionelle, hochwertige Bildungsinhalte effizient.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Bildungsinhalte. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion ermöglicht es Ihnen, sofort die grundlegenden Szenen für Ihr Video zu generieren, was die anfängliche Einrichtung für Ihre Bildungsvideos nahtlos macht.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente & Avatare
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer Vielzahl von Videovorlagen wählen und realistische AI-Avatare einbinden. Diese visuellen Elemente helfen, Ihre Lektion zum Leben zu erwecken, komplexe Themen leichter verständlich und ansprechender für Lernende zu machen.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceovers
Fügen Sie eine professionelle Note mit lebensechten AI-Stimmen hinzu. Unsere Voiceover-Generierungsfunktion bietet verschiedene Töne und Sprachen, um sicherzustellen, dass Ihr Bildungsvideo bei einem vielfältigen Publikum Anklang findet und eine klare Erzählung liefert.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr eLearning-Video
Schließen Sie Ihr Projekt ab, indem Sie es im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Qualität exportieren. Mit schneller Videogenerierung sind Ihre vollständigen eLearning-Videos schnell bereit zur Verbreitung, sodass Sie Ihre Inhalte effektiv an Lernende weitergeben können.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entmystifizieren Sie komplexe Themen

.

Verwandeln Sie komplexe medizinische oder technische Themen in klare, ansprechende Bildungsvideos, um Lernen zugänglich und wirkungsvoll zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Kreativität meiner animierten Bildungsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde "animierte Bildungsvideos" mit "AI-Avataren" zu erstellen, die natürliche Bewegungen und "realistische AI-Stimmen" bieten. Dies ermöglicht dynamisches Storytelling, das komplexe Themen für Lernende leichter verdaulich und visuell ansprechend macht.

Was macht HeyGen zu einem effizienten AI-Bildungsvideo-Ersteller für die Erstellung von eLearning-Inhalten?

HeyGen rationalisiert die Produktion von "eLearning-Videos", indem es "Skript zu Video" schnell umwandelt. Die intuitive Plattform, komplett mit einsatzbereiten "Videovorlagen", ermöglicht eine "schnelle Videogenerierung" und reduziert die Produktionszeit für Pädagogen und Inhaltsersteller erheblich.

Unterstützt HeyGen mehrsprachige Optionen für eine breitere Reichweite in Bildungsinhalten?

Ja, HeyGen bietet robuste "mehrsprachige Unterstützung" und fortschrittliche "Voiceover-Generierung"-Fähigkeiten. Dies ermöglicht es Erstellern, "Bildungsvideos" in verschiedenen Sprachen einfach zu produzieren und ihre Reichweite und Zugänglichkeit für diverse globale Zielgruppen zu erweitern.

Wie unterstützt HeyGen bei der Anpassung des Aussehens und der Haptik meiner Bildungsvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten durch eine Bibliothek von "Videovorlagen" und umfassende Branding-Kontrollen. Sie können Ihr Logo, Ihre Markenfarben einfach anwenden und aus verschiedenen "AI-Avataren" wählen, um sicherzustellen, dass Ihre "Bildungsvideos" ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild bewahren.

