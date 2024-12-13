AI-Bildungsvideo-Generator: Erstellen Sie fesselnde Lektionen

Verwandeln Sie mühelos Ihre Bildungsinhalte in fesselnde Videos mit Text-zu-Video aus Skript, verbessert durch realistische AI-Stimmen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Lehrvideo, das die neuesten Fortschritte in der Verarbeitung natürlicher Sprache demonstriert. Dieses Video, das sich an Technikprofis richtet, die praktische AI-Implementierungen verstehen möchten, sollte einen professionellen AI-Avatar mit einer klaren, ansprechenden Stimme präsentieren. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und Voiceover-Generierung, um eine polierte und informative Präsentation zu liefern, die als effektiver AI-Bildungsvideo-Generator dient.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges animiertes Lehrvideo, das die Grundlagen der Blockchain-Technologie für Kleinunternehmer erklärt. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit dynamischen Texteinblendungen, um wichtige Konzepte hervorzuheben, begleitet von einer fröhlichen, freundlichen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um den Inhalt schnell zu produzieren, und fügen Sie Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern und Ihre animierten Lehrvideos zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges umfassendes Lehrvideo über maschinelle Lernalgorithmen für Universitätsstudenten, die in Informatik- oder Datenwissenschaftskursen eingeschrieben sind. Die visuelle Präsentation sollte detaillierte AI-Visualisierungen und Diagramme enthalten, um komplexe Konzepte zu erklären, unterstützt von einer erklärenden Stimme und strategischen Texteinblendungen zur Klärung. Verbessern Sie das Lernerlebnis, indem Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante Visualisierungen nutzen und ein überzeugendes Skript mit AI-gestützten Skriptfunktionen für diese Lehrvideos erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Anleitungsvideo für Unternehmensschulungen, das eine neue Softwarefunktion den Mitarbeitern vorstellt. Dieses Video erfordert einen professionellen und markenkonformen visuellen Stil, der HeyGens Vorlagen & Szenen für ein konsistentes Erscheinungsbild nutzt. Es sollte leicht lesbare Untertitel enthalten, um Klarheit und Zugänglichkeit zu gewährleisten, mit einer ruhigen und autoritativen Stimme, die die Zuschauer durch das Update führt, was es zu einem effektiven Bildungsvideo-Generator-Tool macht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Bildungsvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Bildungsinhalte in dynamische, fesselnde Videos mit einem AI-Bildungsvideo-Generator, der das Lernen für Ihr Publikum zugänglich und wirkungsvoll macht.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Bildungsinhalte. Der AI-Bildungsvideo-Generator nutzt Ihre Textvorgaben für eine nahtlose Text-zu-Video-Erstellung und bildet die Grundlage Ihrer Lektion.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Ihren Avatar
Steigern Sie das Engagement, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert. Passen Sie Ihr Video weiter mit relevanten AI-Visualisierungen und Assets aus einer umfangreichen Bibliothek an, um Ihre Punkte zu veranschaulichen.
3
Step 3
Fügen Sie realistische Voiceovers hinzu
Erzeugen Sie hochwertige Audios mit realistischen AI-Stimmen, die Ihr Publikum fesseln. Synchronisieren Sie Ihre Erzählung perfekt mit Ihren Visuals, um ein professionelles Bildungserlebnis zu bieten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Schließen Sie Ihr Lehrvideo ab, indem Sie automatische Untertitel hinzufügen, um die Zugänglichkeit zu verbessern. Sobald es fertig ist, exportieren Sie Ihr poliertes Video im gewünschten Format, bereit zum Teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Engagement in der Unternehmensschulung steigern

.

Nutzen Sie AI-gestützte Lehrvideos und AI-Avatare, um das Engagement und die Behaltensleistung in Unternehmensschulungsprogrammen erheblich zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Lehrvideos?

HeyGen dient als intuitiver AI-Bildungsvideo-Generator, der eine schnelle Text-zu-Video-Erstellung aus Ihren AI-gestützten Skripten ermöglicht. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die vielfältigen Videovorlagen machen es zu einem effizienten Bildungsvideo-Generator für die Produktion hochwertiger Inhalte.

Kann ich AI-Avatare und realistische AI-Stimmen in meinen Bildungsinhalten mit HeyGen verwenden?

Ja, HeyGen bietet eine große Auswahl an AI-Avataren und realistischen AI-Stimmen, um Ihre animierten Lehrvideos zum Leben zu erwecken. Diese AI-Visualisierungen erhöhen das Engagement und machen komplexe Themen zugänglicher.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung animierter Lehrvideos?

HeyGen ermöglicht eine umfangreiche Anpassung Ihrer animierten Lehrvideos mit einer Vielzahl von Videovorlagen und Branding-Kontrollen. Sie können Ihre Inhalte mit über 16 Millionen Stockfotos und -videos aus der Medienbibliothek bereichern und Videos direkt auf der Plattform mit Text bearbeiten.

Unterstützt HeyGen die Text-zu-Video-Erstellung und automatische Untertitel?

Absolut. HeyGen ist hervorragend in der Text-zu-Video-Erstellung und wandelt Ihre Textvorgaben in fesselnde Videoinhalte mit hochwertigen Voiceovers um. Es generiert auch automatisch Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Lehrvideos für alle Zuschauer zugänglich sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo