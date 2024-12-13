Steigern Sie den Verkauf mit unserem KI-E-Commerce-Video-Generator

Verwandeln Sie Produktbeschreibungen in fesselnde, KI-generierte Videos in Minuten mit HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Werbevideo vor, das sich an Kleinunternehmer und E-Commerce-Unternehmer richtet und zeigt, wie ein KI-E-Commerce-Video-Generator die Erstellung überzeugender Produktpräsentationsvideos vereinfacht. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit einem fröhlichen Hintergrundtrack und einer freundlichen, professionellen Voiceover, die mit HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wurde und die Leichtigkeit hervorhebt, ein einfaches Skript in ein poliertes Video mit Text-zu-Video aus einem Skript zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges inspirierendes Video für Marketingfachleute und Kreativagenturen, das die Kraft eines KI-Video-Generators zur Produktion von filmischen Visuals veranschaulicht. Dieses Video sollte einen hochwertigen, künstlerischen visuellen Stil mit dramatischer Beleuchtung und einer eindrucksvollen musikalischen Untermalung aufweisen, um zu demonstrieren, wie HeyGens KI-Avatare Erzählungen zum Leben erwecken und wie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung das visuelle Storytelling bereichert, um Engagement und Markenwiedererkennung durch personalisierte Videos zu fördern.
Beispiel-Prompt 2
Entwerfen Sie eine 60-sekündige Tutorial-ähnliche Aufforderung, die sich an Social-Media-Manager und Content-Ersteller richtet, die mit der Inhaltserstellung kämpfen, und betonen Sie die Geschwindigkeit und Einfachheit der Nutzung von KI-Marketing-Tools. Das Video sollte einen energetischen, schnellen Schnittstil mit zeitgenössischer Hintergrundmusik und klaren On-Screen-Texten haben, unterstützt von HeyGens Untertiteln, und zeigen, wie leicht verfügbare Vorlagen und Szenen die schnelle Videoproduktion für verschiedene Plattformen ermöglichen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 20-sekündiges dynamisches Video für Markenmanager und Produktstartteams, das die Auswirkungen von generativer KI bei der Erstellung von fotorealistischen Ausgaben für E-Commerce-Video-Marketing hervorhebt. Die visuelle Ästhetik sollte elegant, futuristisch und hochwertig sein, begleitet von einem autoritativen, klaren Voiceover. Dieses Video muss HeyGens Fähigkeiten demonstrieren, atemberaubende Visuals zu produzieren und sie für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis anzupassen, zusammen mit der Option, professionelle KI-Avatare für Produkteinführungen zu integrieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der KI-E-Commerce-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos beeindruckende E-Commerce-Produktpräsentationen mit KI-Tools, indem Sie Text in hochwertige Videoinhalte verwandeln, um Ihr Publikum in Minuten zu fesseln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung oder dem Einfügen Ihres Produktskripts und nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript, um die Grundlage Ihres Videos zu bilden.
2
Step 2
Wählen Sie eine Vorlage & einen Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen & Szenen und wählen Sie einen KI-Avatar, um Ihr Produkt zu präsentieren. Passen Sie die Visuals mit Medien aus der Bibliothek oder Ihren eigenen Uploads an.
3
Step 3
Fügen Sie Branding-Elemente hinzu
Integrieren Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen, um Logos hinzuzufügen, Markenfarben auszuwählen und eine natürlich klingende Voiceover-Generierung für Ihre personalisierten Videos zu wählen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Überprüfen Sie Ihr KI-generiertes Video und verwenden Sie Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um es in verschiedenen Formaten herunterzuladen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, um sicherzustellen, dass Ihr Produktpräsentationsvideo jedes Publikum erreicht.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Teilen Sie authentische Kundenreferenzen

.

Nutzen Sie KI, um authentische, ansprechende Erfolgsgeschichten und Testimonials von Kunden zu generieren, die Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Marke und Produkte aufbauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die KI-Videoerstellung für E-Commerce?

HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-E-Commerce-Video-Generator, der Unternehmen befähigt, mühelos überzeugende Marketinginhalte zu erstellen. Unsere Plattform verwandelt Text-zu-Video aus einem Skript mit KI-Avataren und Voiceover-Generierung und rationalisiert Ihren Inhaltserstellungsprozess für ansprechende Produktpräsentationen.

Kann HeyGen fotorealistische Produktpräsentationsvideos erstellen?

Ja, HeyGen nutzt generative KI, um hochwertige, fotorealistische Ausgaben zu produzieren, die sich für filmische Visuals eignen. Benutzer können aus verschiedenen Videovorlagen wählen und ihre Medien einbinden, um atemberaubende Produktpräsentationsvideos zu erstellen, die die Aufmerksamkeit des Publikums effektiv fesseln.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven KI-Marketing-Tool?

HeyGen zeichnet sich als leistungsstarkes KI-Marketing-Tool durch robuste Funktionen wie Text-zu-Video-Generierung, personalisierte Videos und umfassende Branding-Kontrollen aus. Diese Funktionen ermöglichen es Unternehmen, schnell und effizient skalierbare, wirkungsvolle KI-generierte Videoinhalte für ihre E-Commerce-Video-Marketing-Strategien zu produzieren.

Wie kann HeyGen die Videoinhalte meiner Marke verbessern?

HeyGen ermöglicht es Marken, Konsistenz und Professionalität in allen Videoinhalten durch umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, aufrechtzuerhalten. Unsere Plattform bietet vielfältige Videovorlagen und Größenanpassungsoptionen im Seitenverhältnis, um sicherzustellen, dass Ihre Marketinginhalte immer markenkonform und für verschiedene Kanäle optimiert sind.

