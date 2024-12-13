AI E-Learning-Video-Generator für fesselnde Kurse

Verwandeln Sie Ihre Skripte in überzeugende Schulungsvideos mit unserer Text-zu-Video-Funktion, ideal für L&D-Teams.

Stellen Sie sich ein überzeugendes 30-sekündiges Video für vielbeschäftigte L&D-Teams vor, das zeigt, wie schnell sie mit HeyGen wirkungsvolle Schulungsvideos erstellen können. Der visuelle Stil sollte sauber, modern und ansprechend sein, mit fließenden Übergängen zwischen den wichtigsten Punkten, begleitet von einer fröhlichen, freundlichen AI-Stimme, die den nahtlosen Prozess hervorhebt, ein Skript in ein poliertes Video zu verwandeln, indem HeyGens Text-zu-Video-Funktion genutzt wird, was es zum ultimativen AI-E-Learning-Video-Generator macht.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Bildungsvideo für Online-Kurs-Ersteller, das die Leistungsfähigkeit von HeyGen demonstriert, fesselnde Inhalte zu produzieren. Dieses Video sollte einen hellen, illustrativen und einladenden visuellen Stil haben, der benutzerdefinierte Visuals betont und von einer ruhigen, klaren und realistischen AI-Stimme unterstützt wird, die HeyGens AI-Avatare nutzt, um komplexe Informationen auf zugängliche Weise zu präsentieren und seine Position als führender Bildungs-Videoersteller zu festigen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein professionelles 60-sekündiges Erklärvideo, das sich an Marketingfachleute richtet und zeigt, wie HeyGen die Erstellung von hochwertigen Schulungsinhalten vereinfacht. Der visuelle Stil sollte elegant, dynamisch und professionell sein, komplexe Konzepte effektiv vereinfachen, gepaart mit einer autoritativen und informativen AI-Stimme, die HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen nutzt, um die Produktion zu starten und es als vielseitiges Werkzeug für ansprechende Erklärvideos zu etablieren.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein schnelles 30-sekündiges Werbevideo vor, das sich an Content-Ersteller richtet und ihnen zeigt, wie mühelos sie geschriebene Skripte in fesselnde Bildungsvideos verwandeln können. Der visuelle Stil muss visuell reichhaltig sein und eine effiziente Inhaltsumwandlung mit dynamischen Medien demonstrieren, während eine energetische und überzeugende AI-Stimme den Zuschauer leitet, ergänzt durch automatisch generierte Untertitel, um die Zugänglichkeit und Reichweite zu verbessern, sodass Ersteller mit beispielloser Leichtigkeit Skripte in Videos umwandeln können.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie AI-E-Learning-Video-Generatoren funktionieren

Verwandeln Sie mühelos Ihre Bildungsinhalte in fesselnde Videos mit einem AI-E-Learning-Video-Generator, der die Erstellung vom Skript bis zum finalen Export optimiert.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer E-Learning-Inhalte. Fügen Sie Ihren Text ein, und der AI-E-Learning-Video-Generator wird seine Text-zu-Video-Funktion nutzen, um Ihre Worte in ein visuelles Storyboard zu verwandeln und die Grundlage für Ihr Bildungs-Video zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die als Ihr Bildschirmpräsentator fungieren. Diese AI-Avatar-Generatoren erwecken Ihre Inhalte zum Leben und verleihen Ihren Bildungs-Videos eine menschliche Note, ohne dass Kameras oder Schauspieler benötigt werden.
3
Step 3
Passen Sie Visuals an und verbessern Sie den Ton
Verfeinern Sie Ihr Video, indem Sie Hintergründe anpassen, Medien aus der integrierten Bibliothek hinzufügen und den Ton mit realistischen AI-Stimmen verbessern. Nutzen Sie die Untertitel-Funktion, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Lernenden zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr E-Learning-Video
Sobald Ihr E-Learning-Video fertig ist, finalisieren Sie es, indem Sie das gewünschte Seitenverhältnis und die Qualität auswählen. Exportieren Sie Ihr hochauflösendes Bildungs-Video, bereit zur Verbreitung an Ihr Publikum auf jeder Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Effektivität der Schulung verbessern

.

Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung in all Ihren Schulungsprogrammen erheblich zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die kreative Videoproduktion für Bildungsinhalte verbessern?

HeyGen dient als leistungsstarker AI-E-Learning-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, fesselnde Bildungs-Videos mühelos zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare, vielfältige Vorlagen und kreative Assets, um Ihre Skripte in polierte, professionelle Inhalte zu verwandeln.

Kann ich AI-Visuals und Avatare in HeyGen für Branding-Zwecke anpassen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, AI-Visuals und Avatare vollständig anzupassen und den einzigartigen Stil Ihrer Marke mühelos zu integrieren. Sie können Ihre virtuellen Präsentatoren und Inhalte personalisieren, um perfekt mit Ihrem Branding übereinzustimmen und unvergessliche, professionelle Videos zu erstellen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Umwandlung von Textskripten in Videos?

HeyGen glänzt in der AI-gestützten Text-zu-Video-Erstellung, indem Sie einfach Ihr Skript eingeben, um Videos mit realistischen AI-Stimmen zu erstellen. Die Plattform generiert auch automatisch Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte zugänglich und professionell sind.

Ist HeyGen geeignet, um verschiedene Arten von fesselnden Videoinhalten über Bildung hinaus zu generieren?

Absolut. HeyGen ist ein vielseitiger AI-Video-Generator, der perfekt ist, um verschiedene fesselnde Videoinhalte zu erstellen, von Erklärvideos bis hin zu Schulungsvideos und Bildungsinhalten. Seine Bibliothek mit über 1000 benutzerdefinierten Videovorlagen macht es einfach, hochwertige Videos für jeden Zweck anzupassen und zu produzieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo