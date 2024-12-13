Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie der AI Dynamic Video Generator von HeyGen ihnen kreative Kontrolle gibt, um mühelos ansprechende Inhalte zu produzieren. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um Marketingbotschaften schnell zu konvertieren, ergänzt durch einen mitreißenden Audiostil, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Video Generieren