Optimieren Sie Ihre Marketingstrategie und erstellen Sie ansprechende, maßgeschneiderte Marketingkampagnen mit nahtlosem Text-zu-Video aus dem Skript.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie ein KI-Digital-Kampagnen-Generator ihr Marketing vereinfachen kann. Der visuelle und akustische Stil sollte optimistisch und inspirierend sein und einen Unternehmer zeigen, der mühelos Text-zu-Video nutzt, um überzeugende Werbeinhalte zu erstellen, die sofortige Ergebnisse liefern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-Sekunden-Szenario für Marketingmanager vor, das die Effizienz eines KI-Marketing-Kampagnen-Generators bei der Erstellung maßgeschneiderter Marketingkampagnen veranschaulicht. Der Ton sollte professionell und elegant sein, mit einem KI-Avatar, der Kampagnen-Einblicke und Strategien präsentiert, unterstützt von einer anspruchsvollen, aber klaren Audioerzählung.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-Sekunden-Erklärvideo für Marketingfachleute, das die globale Reichweite und Vielseitigkeit eines Marketing-Kampagnen-Generators hervorhebt, der unbegrenzte Generierungen bietet und über 40 Sprachen unterstützt. Der visuelle Stil sollte weitreichend und innovativ sein, ergänzt durch eine energiegeladene Sprachsynthese, die ein vielfältiges Publikum fesselt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video für Unternehmer und Freiberufler, das die Einfachheit der Inhaltserstellung zur Erreichung ihrer Zielgruppe demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte freundlich und ermutigend sein und zeigen, wie automatische Untertitel/Untertitel die Zugänglichkeit für maßgeschneiderte Marketingkampagnen verbessern, die darauf ausgelegt sind, zu verbinden und zu konvertieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der KI-Digital-Kampagnen-Generator funktioniert

Erstellen Sie innovative, datengesteuerte Marketingkampagnen mit unserem KI-gestützten Tool. Definieren Sie Ihre Strategie, erstellen Sie überzeugende Inhalte und optimieren Sie für den Erfolg.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Kampagnenfokus
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Kampagnentyp auswählen und Ihre Zielgruppe definieren, um den Generierungsprozess der KI effektiv zu leiten.
2
Step 2
Erstellen Sie überzeugende Inhalte
Nutzen Sie das fortschrittliche KI-Modell, um hochwertige Marketingkampagnen-Texte für verschiedene Kanäle zu generieren und Ihre Inhaltserstellung zu beschleunigen.
3
Step 3
Anpassungen vornehmen
Wenden Sie Ihre einzigartige Markenstimme und Vorlieben an, um die generierten Kampagnen weiter anzupassen und sicherzustellen, dass sie perfekt mit Ihrer Marketingstrategie übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren und starten
Exportieren Sie Ihre vollständigen digitalen Kampagnen für Multichannel-Marketing, bereit für die nahtlose Integration über Ihre bevorzugten Plattformen hinweg.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolgsgeschichten von Kunden präsentieren

.

Demonstrieren Sie den Erfolg Ihrer Kunden mit fesselnden KI-Videos, um Glaubwürdigkeit und Konversionen in Ihren Marketingkampagnen zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von KI-Marketingkampagnen?

HeyGen ist ein fortschrittliches, KI-gestütztes Tool, das als KI-Marketing-Kampagnen-Generator fungiert und eine mühelose Inhaltserstellung ermöglicht. Es verwandelt Skripte in überzeugende Videos mit KI-Avataren und realistischen Sprachsynthesen, was Ihre Marketingkampagnen erheblich vereinfacht.

Kann ich mit HeyGen Videoinhalte für meine spezifische Zielgruppe anpassen?

Absolut. HeyGen unterstützt maßgeschneiderte Marketingkampagnen, indem es eine Vielzahl von Vorlagen, Szenen und Branding-Kontrollen bietet, die perfekt zur Stimme Ihrer Marke passen und bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden. Sie können problemlos Ihre eigenen Medien integrieren, um eine wirklich einzigartige Botschaft zu schaffen.

Welche Sprachunterstützung bietet HeyGen für globale Marketingkampagnen?

HeyGen hilft Ihnen, ein breites Publikum für Ihre Multichannel-Marketingbemühungen zu erreichen, da es über 40 Sprachen unterstützt. Diese umfangreiche Sprachunterstützung stellt sicher, dass Ihre Botschaft durch hochwertige Sprachsynthese und präzise Untertitel über verschiedene demografische Gruppen hinweg effektiv vermittelt wird.

Ist HeyGen für Kleinunternehmer und Marketingmanager geeignet?

Ja, HeyGen ist als intuitives, KI-gestütztes Tool konzipiert, das sowohl für Kleinunternehmer als auch für Marketingmanager perfekt geeignet ist. Es vereinfacht die komplexe Inhaltserstellung und hilft den Nutzern, ihre Ideen für einen Marketingstrategie-Generator effizient umzusetzen und professionelle Marketingkampagnen ohne umfangreiche technische Kenntnisse zu produzieren.

