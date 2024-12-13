AI Autohaus Promo Video Maker: Steigern Sie Verkäufe & Engagement

Erstellen Sie schnell und kostengünstig ansprechende Autopromo-Videos mit AI-Voiceover-Generierung für dynamische Erzählungen.

520/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für bestehende und potenzielle Kunden, die Wert suchen, wird ein ansprechendes 45-sekündiges Werbevideo benötigt, um exklusive Servicepakete des Autohauses oder saisonale Wartungsangebote hervorzuheben. Ein freundlicher und vertrauenswürdiger visueller und auditiver Stil, gekennzeichnet durch warmes Licht und klaren, prägnanten Text auf dem Bildschirm, wird die Vorteile effektiv vermitteln. Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Details präzise kommuniziert werden, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, um Ihre Servicebeschreibungen mühelos in eine ansprechende visuelle Erzählung zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Erwägen Sie die Produktion eines hoch immersiven 60-sekündigen Video-Rundgangs für eine Luxuslimousine, der speziell auf vielbeschäftigte oder entfernte Autokäufer abzielt, die detaillierte Informationen wünschen, ohne das Gelände zu besuchen. Erreichen Sie einen hochdetaillierten visuellen Ansatz mit Nahaufnahmen von Innen- und Außenseiten, während ein intelligenter AI-Avatar eine umfassende Führung bietet und auf wichtige Merkmale und Spezifikationen hinweist. Mit HeyGens AI-Avataren-Funktion erstellen Sie einen persönlichen und informativen Moderator, um die Zuschauer effektiv zu engagieren und die virtuelle Tour authentisch wirken zu lassen.
Beispiel-Prompt 3
Eine dringende 15-sekündige Social-Media-Anzeige wird benötigt, um einen zeitlich begrenzten Blitzverkauf von Gebrauchtfahrzeugen anzukündigen und Social-Media-Nutzer zu fesseln, die nach tollen Angeboten suchen. Das Video erfordert einen energiegeladenen und aufmerksamkeitsstarken visuellen und auditiven Stil, der schnelle Schnitte, lebendige Farben und mitreißende Musik verwendet, um sofort ein Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen. Generieren Sie schnell diesen wirkungsvollen AI-generierten Inhalt für Ihre Kampagne, indem Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen nutzen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI Autohaus Promo Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Autohaus-Werbevideos, die Aufmerksamkeit erregen und Ihr Inventar präsentieren, alles angetrieben von AI.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Ausarbeitung Ihrer Botschaft. Der AI-Promo-Video-Maker nutzt Ihr Skript, um automatisch erste Videoszenen aus Ihrem Text-zu-Video-Eingang zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl hochwertiger Videovorlagen, um die perfekte Grundlage für Ihre Autopromo-Videos zu finden und ein professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI-Stimme
Fügen Sie Ihrem Video eine professionelle Note hinzu, indem Sie die AI-Voiceover-Generierung nutzen, um Ihr Skript mit ansprechenden und natürlich klingenden Stimmen zu erzählen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Meisterwerk
Finalisieren Sie Ihre Marketingvideos, indem Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, bereit zur Verbreitung auf all Ihren gewünschten Social-Media- und Werbeplattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfahrungen hervorheben

.

Verwandeln Sie positive Kundenerfahrungen in überzeugende Video-Testimonial, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit für die Marke Ihres Autohauses aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als effektiver AI Autohaus Promo Video Maker dienen?

HeyGen ermöglicht es Autohäusern, schnell überzeugende Werbevideos zu erstellen. Mit seinem fortschrittlichen AI-Video-Maker können Sie hochwertige, AI-generierte Inhalte erstellen, die Fahrzeuge und Dienstleistungen präsentieren, was es zu einem idealen Autohaus Promo Video Maker macht.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für personalisierte Autopromo-Videos?

HeyGen bietet eine Reihe kreativer Werkzeuge, darunter anpassbare AI-Avatare und robuste Markenanpassungswerkzeuge, um einzigartige Autopromo-Videos zu erstellen. Sie können auch dynamische Textanimationen und eine Vielzahl von Videovorlagen nutzen, um Ihr AI-Promo-Video-Maker-Erlebnis zu verbessern.

Kann HeyGen den Prozess der Erstellung professioneller Marketingvideos für mein Autohaus vereinfachen?

Ja, HeyGen vereinfacht die Videoerstellung mit Funktionen wie Text-zu-Video aus dem Skript und AI-Voiceover-Generierung, sodass Sie mühelos professionelle Marketingvideos produzieren können. Dieser AI-Promo-Video-Maker reduziert erheblich die Zeit und Komplexität, die mit der Produktion ansprechender Autohändler-Videos verbunden sind.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung verschiedener Arten von Autohaus-Inhalten, wie z.B. Video-Rundgänge?

Absolut. HeyGens flexible Plattform und umfangreiche Medienbibliothek sind perfekt geeignet, um vielfältige Werbevideos zu erstellen, einschließlich detaillierter Video-Rundgänge. Sie können Vorlagen leicht anpassen und AI-Avatare nutzen, um Ihre Fahrzeuge dynamisch und kreativ zu präsentieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo