Steigern Sie den Verkauf mit dem AI-Autohaus-Promo-Video-Generator

Erstellen Sie mühelos professionelle Autopromo-Videos mit unseren reichhaltigen Vorlagen & Szenen, um eine höhere Interaktion zu erzielen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges herzerwärmendes Kunden-Testimonial-Video, das die Zuverlässigkeit eines Familien-SUVs zeigt, das sich an neue Familien und Erstkäufer richtet, die Vertrauen suchen. Der visuelle Stil sollte authentisch und einladend sein, mit fröhlichen AI-Avataren, die positive Erfahrungen teilen, durchsetzt mit echten Familienmomenten mit dem Fahrzeug. Der Ton sollte eine klare, freundliche Voiceover-Generierung und Untertitel enthalten, um Aufrichtigkeit zu vermitteln, was zu hoch "angepassten, hochwertigen Videos" führt, die für "AI für Kunden-Testimonials und Bewertungen" generiert werden.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Werbevideo, das die wöchentlichen Sonderangebote eines Autohauses für Gebrauchtwagen hervorhebt und sich an preisbewusste Käufer und Schnäppchenjäger richtet. Der visuelle Stil sollte lebendig und dynamisch sein, indem HeyGens Vorlagen & Szenen verwendet werden, um schnell eine Vielzahl von Autos zu präsentieren, mit klaren Handlungsaufforderungen und Preisanzeigen. Eine energetische Voiceover-Generierung sollte die Angebote hervorheben, ergänzt durch ansprechendes Filmmaterial aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um eine effektive "Autohaus-Werbevideo-Generator"-Kampagne zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges informatives Video, das das hochmoderne Servicecenter eines Autohauses bewirbt, das sich an bestehende Autobesitzer richtet, die zuverlässige Wartung priorisieren. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit schnellen, vertrauenswürdigen Aufnahmen von qualifizierten Technikern und einer modernen Serviceumgebung. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript für eine klare, beruhigende Botschaft über Fachwissen und Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte, um für verschiedene Plattformen zu optimieren, und demonstrieren Sie die Leistungsfähigkeit eines "AI-Auto-Video-Generators" für "Prompt-Native Video Creation".
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Autohaus-Promo-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Werbevideos für Ihr Autohaus, die bei Kunden Anklang finden, Interaktion fördern und Ihr Inventar mit professionellem Glanz präsentieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Vision
Beginnen Sie damit, die Werbebedürfnisse Ihres Autohauses mit einem einfachen Text-Prompt zu beschreiben. Unsere AI nutzt Prompt-Native Video Creation, um basierend auf Ihren Eingaben sofort erste Szenen und Konzepte zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Vorlagen & Szenen, um Ihr Video anzupassen. Integrieren Sie dynamisches Stock-Filmmaterial, laden Sie Ihre eigenen Medien hoch oder wählen Sie aus verschiedenen AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu präsentieren.
3
Step 3
Fügen Sie Ihr Branding und Ihre Stimme hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video weiter, indem Sie die Branding-Kontrollen Ihres Autohauses anwenden, einschließlich Logos und Markenfarben. Verstärken Sie Ihre Botschaft mit professioneller Voiceover-Generierung oder fügen Sie automatisch Untertitel hinzu.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Überprüfen Sie Ihr endgültiges Autohaus-Promo-Video und nutzen Sie unsere Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren. Laden Sie Ihr hochwertiges Video herunter, bereit, Ihr Publikum zu fesseln.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Automatisieren Sie Kunden-Testimonial-Videos

.

Nutzen Sie AI, um überzeugende Kunden-Testimonial-Videos zu erstellen, die Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihr Autohaus aufbauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Werbevideos meines Autohauses verbessern?

HeyGens AI-Autohaus-Promo-Video-Generator ermöglicht es Ihnen, atemberaubende Autopromo-Videos mit unvergleichlicher Leichtigkeit zu erstellen. Nutzen Sie unsere AI-Avatare und die Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um angepasste, hochwertige Videos zu produzieren, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und als effektive Autohaus-Werbevideo-Generator-Tools dienen.

Welche kreativen Optionen bietet HeyGen für die Erstellung dynamischer Autowerbungsvideos?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Optionen für dynamische Autowerbungsvideos, einschließlich einer reichhaltigen Bibliothek von Vorlagen & Szenen. Sie können auch Branding-Kontrollen und Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte nutzen, um Ihre Inhalte perfekt für verschiedene Plattformen anzupassen und ansprechende Social-Media-Videoinhalte durch unseren AI-Video-Generator zu erstellen.

Kann ich personalisierte Autovideoanzeigen für bestimmte Aktionen oder Kundensegmente erstellen?

Absolut. HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Auto-Video-Generator, der kundenpersonalisierte Werbung direkt aus einem Prompt ermöglicht. Mit Prompt-Native Video Creation können Sie schnell AI-generierte Rundgänge und Produktpräsentationen erstellen, die auf Ihre spezifischen Aktionen oder Kunden-Testimonials zugeschnitten sind, um relevante und wirkungsvolle Videomarketing-Inhalte zu gewährleisten.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Autovideos für Autohäuser?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung professioneller Autovideos durch seine intuitive End-to-End-Video-Generierungsplattform. Unser Online-Editor macht es einfach, hochwertige Videos effizient zu erstellen, indem Funktionen wie AI-Avatare und eine umfassende Medienbibliothek genutzt werden, um Autohäusern zu helfen, atemberaubende Autopromo-Videos ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten zu erstellen.

