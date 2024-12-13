HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, einschließlich Logo-Integration und benutzerdefinierter Farbschemata, um Ihre Unternehmensidentität in allen Cybersicherheitsbewusstseins-Inhalten zu wahren. Unsere Plattform unterstützt compliance-fähige Vorlagen und rollenbasierte Schulungsmodule, die sicherstellen, dass Ihre Videos regulatorische Anforderungen erfüllen und Mitarbeiter effektiv schulen. Sie können die Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen einfach verwalten, um eine breite Reichweite und konsistente Botschaften zu gewährleisten.