Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo für Softwareentwickler, das zeigt, wie eine "AI-Videobearbeitungssoftware" in bestehende CI/CD-Pipelines integriert wird, um automatisierte Inhalte zu generieren. Der visuelle Stil sollte elegant und funktional sein, mit animierten Flussdiagrammen und Code-Snippets, ergänzt durch eine präzise, informative Stimme. Betonen Sie die Fähigkeit "Text-zu-Video aus Skript", um Dokumentationen schnell in visuelle Anleitungen zu verwandeln.

Video Generieren