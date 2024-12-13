Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Video vor, das sich an Kleinunternehmer und Kundenservicemanager richtet und die transformative Wirkung eines KI-Kundensupport-Generators zeigt. Der visuelle Stil sollte schnell und dynamisch sein, um schnelle Problemlösungen und gesteigerte Effizienz zu veranschaulichen, ergänzt durch eine optimistische und selbstbewusste Stimme. Heben Sie hervor, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten schnell ansprechende Inhalte produzieren kann, die signifikante Produktivitätssteigerungen demonstrieren.

