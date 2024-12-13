AI-Kunden-Onboarding-Videoersteller: Vereinfachen Sie neue Nutzerreisen

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Onboarding-Videos, um die Kundenbindung und -treue zu steigern, unterstützt von HeyGens innovativer Text-zu-Video aus Skript-Funktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges, personalisiertes Video-Onboarding-Leitfaden, das sich an bestehende Nutzer richtet, die schnelle Produkttutorials zu erweiterten Funktionen benötigen. Verwenden Sie eine elegante, moderne visuelle Ästhetik mit einem direkten, hilfreichen Ton und generieren Sie das Skript automatisch durch HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um komplexe Funktionen klar und prägnant zu erklären, unterstützt durch präzise Untertitel.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter, das sie in ein wichtiges internes System einführt. Verwenden Sie einen professionellen und strukturierten visuellen Stil mit einer leicht verständlichen Erzählung und nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um wichtige Informationen effizient zu präsentieren und sicherzustellen, dass diese Mitarbeiterschulungsvideos leicht verdaulich und konsistent sind.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 40-sekündiges Werbevideo für Unternehmen, die das Erlebnis neuer Mitarbeiter mit virtuellen Onboarding-Videos verbessern möchten. Präsentieren Sie eine inspirierende und hochwertige visuelle Darstellung, indem Sie HeyGens Größenanpassung im Seitenverhältnis und Exporte für eine optimale Anzeige auf verschiedenen Plattformen nutzen, um letztendlich zu demonstrieren, wie man ansprechende Willkommensvideos erstellt, die neue Teammitglieder von Anfang an fesseln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der AI-Kunden-Onboarding-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und personalisierte Kunden-Onboarding-Videos mit AI, um eine reibungslose und informative Reise für jeden neuen Nutzer zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Onboarding-Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Onboarding-Video-Skripts. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche AI, um Ihren Text in Video umzuwandeln, was die Skript-zu-Video-Produktion nahtlos macht.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Diese digitalen Präsentatoren verleihen Ihren Kunden-Onboarding-Videos einen professionellen und ansprechenden Touch.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Integrieren Sie die einzigartigen Elemente Ihrer Marke, indem Sie benutzerdefinierte Branding-Kontrollen anwenden. Dies stellt sicher, dass Ihre Onboarding-Videos perfekt mit dem Erscheinungsbild Ihres Unternehmens übereinstimmen und die Markenwiedererkennung verbessern.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr personalisiertes Kunden-Onboarding-Video fertig ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Seitenverhältnis. Teilen Sie Ihr hochwertiges Video auf verschiedenen Plattformen, um neue Kunden zu informieren und willkommen zu heißen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnelle Anleitungsvideo-Leitfäden

Erstellen Sie schnell prägnante und ansprechende Anleitungsvideoclips, um Funktionen zu klären oder schnelle Tipps zu geben und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Kreativität von personalisierten Video-Onboardings verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochgradig ansprechende Willkommensvideos zu erstellen, indem Sie AI-Avatare und eine umfangreiche Bibliothek kreativer Assets nutzen. Sie können diese Videos einfach mit den spezifischen Elementen Ihrer Marke anpassen, um ein einzigartiges Kunden-Onboarding-Erlebnis zu schaffen.

Welche kreativen Assets bietet HeyGen für Anleitungsvideos?

HeyGen bietet eine reiche Auswahl an Videovorlagen, animierten Charakteren und einer umfassenden Medienbibliothek, um Ihnen bei der Erstellung professioneller Anleitungsvideos zu helfen. Sie können Textinhalte mühelos in dynamische Videodokumentationen umwandeln, indem Sie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen.

Kann ich meine Schulungsvideos mit der visuellen Identität meiner Marke anpassen, indem ich HeyGen verwende?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre benutzerdefinierten Branding-Elemente, einschließlich Logos und Farben, in alle Ihre Mitarbeiterschulungsvideos zu integrieren. Dies gewährleistet ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in all Ihren Inhalten.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung vielfältiger animierter Videos für verschiedene Plattformen?

HeyGen bietet ein vielseitiges Videoerstellungstool mit Funktionen wie Größenanpassung im Seitenverhältnis und vielfältigen Videovorlagen, was es einfach macht, animierte Videos zu erstellen, die für Plattformen wie LinkedIn geeignet sind. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte optimiert und wirkungsvoll sind, egal wo sie geteilt werden.

