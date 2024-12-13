HeyGen bietet ein vielseitiges Videoerstellungstool mit Funktionen wie Größenanpassung im Seitenverhältnis und vielfältigen Videovorlagen, was es einfach macht, animierte Videos zu erstellen, die für Plattformen wie LinkedIn geeignet sind. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte optimiert und wirkungsvoll sind, egal wo sie geteilt werden.