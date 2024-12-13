KI-Curriculum-Generator: Kurse schneller gestalten

Vereinfachen Sie die Erstellung von Curricula und generieren Sie Kursumrisse mit unserem KI-Curriculum-Generator. Verbessern Sie das Lernen mit HeyGens dynamischen KI-Avataren.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video für vielbeschäftigte Lehrkräfte, das zeigt, wie ein KI-Curriculum-Generator ihre Unterrichtsplanung vereinfacht. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit schnellen Schnitten zwischen einem frustrierten und einem entspannten Lehrer, untermalt von einem inspirierenden, mitreißenden Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Bildungsideen nahtlos in fesselnde visuelle Erzählungen zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein professionelles 45-sekündiges Video für E-Learning-Entwickler und Trainingsmanager, das die präzise Erstellung von Kursumrissen und personalisierten Lernpfaden demonstriert. Dieses Video sollte eine saubere, professionelle Ästhetik mit sanften Übergängen und einer klaren, informativen Stimme haben. HeyGens KI-Avatare vermitteln die wichtigsten Vorteile und machen komplexe Informationen zugänglich und ansprechend.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein wirkungsvolles 60-sekündiges Video für HR-Profis und L&D-Spezialisten in Unternehmensschulungen, das die strategischen Vorteile eines fortschrittlichen Curriculum-Designs zeigt. Die visuelle Präsentation sollte dynamisch und geschäftlich sein, mit Infografiken und professionellem Stockmaterial, um Effizienz und Ergebnisse zu betonen, begleitet von einer autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine überzeugende Erzählung zu erstellen, die die transformative Kraft des Tools hervorhebt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für Online-Kursleiter und Content-Ersteller, das die Geschwindigkeit und Vielseitigkeit der KI-Kurserstellung hervorhebt, einschließlich der Integration interaktiver Quizze. Der visuelle Ansatz sollte schnell und energiegeladen sein, mit lebendigen Farben und schnellen Textanimationen, gepaart mit einem enthusiastischen Audioton. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell ein visuell ansprechendes und informatives Werbevideo zusammenzustellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der KI-Curriculum-Generator funktioniert

Entwerfen Sie mühelos umfassende Kursumrisse und Lernpfade mit unserer intelligenten KI, die Ihren Curriculum-Erstellungsprozess für Lehrkräfte und Unternehmensschulungen vereinfacht.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Curriculum-Design
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Kernthemas und Ihrer Lernziele, um unsere KI für die Erstellung eines umfassenden ersten Curriculum-Designs zu nutzen.
2
Step 2
Verfeinern Sie Kursumrisse
Nutzen Sie den KI-gestützten Editor, um die generierten Kursumrisse anzupassen und zu verbessern, indem Sie Module, Inhaltsfluss und Tiefe anpassen.
3
Step 3
Fügen Sie Bewertungen und Quizze hinzu
Integrieren Sie interaktive Bewertungen mit dem KI-Quiz-Generator, der es Ihnen ermöglicht, Quizze und andere Bewertungsmethoden einfach zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren für Lernplattformen
Finalisieren Sie Ihr Curriculum und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten, bereit für die nahtlose Integration in Ihre gewählte Lernplattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Themen in der Bildung

.

Nutzen Sie HeyGen, um dichte Kursumrisse aus Ihrem KI-Curriculum-Generator in leicht verständliche und visuell ansprechende Videoinhalte für jedes komplexe Thema zu verwandeln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Lehrkräfte bei der Erstellung ansprechender Inhalte für ihr Curriculum unterstützen?

HeyGen befähigt Lehrkräfte, Curriculum-Designs und Unterrichtsplanung in dynamische E-Learning-Erfahrungen zu verwandeln, indem KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen genutzt werden. Es vereinfacht die Erstellung hochwertiger Bildungs-Videos, wodurch Inhalte für verschiedene Lernplattformen zugänglicher und ansprechender werden.

Bietet HeyGen Werkzeuge zur schnellen Entwicklung von Trainingsmodulen aus bestehenden Kursumrissen?

Ja, HeyGen beschleunigt die KI-Kurserstellung erheblich, indem es Nutzern ermöglicht, Kursumrisse schnell in professionelle Videolektionen mit vorgefertigten Vorlagen und benutzerdefinierten Branding-Kontrollen umzuwandeln. Sie können problemlos Voiceover-Generierung hinzufügen, um Unternehmensschulungsmaterialien effizient zu personalisieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Zugänglichkeit und Vielseitigkeit von Bildungs-Videos zu verbessern?

HeyGen bietet wichtige Funktionen wie automatische Untertitel und Bildunterschriften, um die Zugänglichkeit für alle Lernenden zu gewährleisten und personalisierte Lernpfade zu unterstützen. Seine umfangreiche Medienbibliothek und die Möglichkeit zur Anpassung des Seitenverhältnisses ermöglichen eine vielseitige Videoproduktion, die für verschiedene Plattformen geeignet ist und Elemente wie Quizze und Bewertungsrubriken ergänzt.

Wie vereinfacht HeyGen den gesamten Prozess der Curriculum-Inhaltserstellung?

HeyGen revolutioniert die Curriculum-Erstellung, indem es Nutzern ermöglicht, professionelle Videoinhalte direkt aus dem Skript mit KI-Avataren und dem KI-gestützten Editor zu erstellen, was die Produktionszeit und Komplexität erheblich reduziert. Die intuitive Plattform in Kombination mit anpassbaren Vorlagen macht die Videoproduktion effizient und unkompliziert.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo