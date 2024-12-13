AI Creator Promo Video Maker: Sofortige, atemberaubende Videos

Erstellen Sie mühelos maßgeschneiderte Werbevideos mit unserem AI Creator Promo Video Maker, indem Sie intuitive Vorlagen & Szenen für sofortige Wirkung nutzen.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges dynamisches Demovideo für Kleinunternehmer und Content-Ersteller, die ihre Präsenz in sozialen Medien steigern möchten. Dieses Video sollte einen hellen, energetischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und fröhlicher, lizenzfreier Musik aufweisen und die Einfachheit der Erstellung atemberaubender Werbevideos demonstrieren. Die Kernbotschaft dreht sich darum, HeyGens vielfältige "AI Avatare" zu nutzen, um Skripte sofort zum Leben zu erwecken und fortschrittliche Videoproduktion zugänglich und schnell zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für Unternehmensschulungen und E-Learning-Entwickler, das den Prozess der Erstellung ansprechender Bildungsinhalte detailliert beschreibt. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, professionell und sehr informativ sein, mit einem Fokus auf Bildschirmaufnahmen und menschlich klingenden Voiceovers. Das Video betont, wie HeyGens präzises "Voiceover-Generierung"-Tool in Kombination mit seinem intuitiven AI-Video-Editor die Erstellung hochwertiger Schulungsmodule vereinfacht, ohne teure Studioausrüstung zu benötigen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 45-sekündiges lebendiges Showcase-Video, das sich an E-Commerce-Marken und Produktvermarkter richtet, die wirkungsvolle Produktvideos erstellen möchten. Die visuelle Ästhetik sollte visuell reichhaltig und trendsetzend sein, mit vielfältigen Produktaufnahmen und zeitgenössischer Hintergrundmusik. Diese Aufforderung hebt hervor, wie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" es Benutzern ermöglichen, Werbevideos schnell anzupassen und zu branden, um eine schnelle Inhaltsbereitstellung auf verschiedenen Plattformen zu ermöglichen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI Creator Promo Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Werbevideos mit AI-gestützten Tools. Generieren Sie atemberaubende Videoanzeigen und Social-Media-Inhalte effizient.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Textes. Unsere AI-gestützten Tools wandeln Ihre Worte sofort in dynamische Szenen um und bilden die Grundlage Ihres Videos.
2
Step 2
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Videovorlagen. Diese vorgefertigten Layouts bieten einen polierten Ausgangspunkt für Ihr Projekt.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Stellen Sie sicher, dass Ihr Video unverwechselbar ist, indem Sie unsere Branding-Kontrollen nutzen. Wenden Sie mühelos Ihr Logo, Ihre Markenfarben und Schriftarten an, um einen Look zu schaffen, der auf Ihre Marke zugeschnitten ist.
4
Step 4
Generieren und exportieren
Wenn alles bereit ist, generieren Sie Ihr Video sofort. Exportieren Sie Ihre hochwertige Kreation mit verschiedenen Seitenverhältnisoptionen, bereit für jede Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolge & Produktwert

Produzieren Sie mühelos ansprechende AI-Videos, die Kundenerfolgsgeschichten hervorheben und den Produktwert effektiv für potenzielle Kunden demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Werbevideos?

Der AI-Video-Editor von HeyGen bietet eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche, die es einfach macht, hochwertige Werbevideos zu produzieren. Sie können eine breite Palette von Videovorlagen und AI-gestützten Tools nutzen, um sofort Videos zu erstellen und dabei erhebliche kreative Kontrolle zu behalten.

Kann HeyGen AI-gesteuerte Werbeinhalte aus Text erstellen?

Absolut. Als fortschrittlicher AI Creator Promo Video Maker ermöglicht HeyGen es Ihnen, Text direkt in überzeugende Videos zu verwandeln, indem realistische AI-Avatare und menschlich klingende Voiceovers verwendet werden. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion rationalisiert Ihre Inhaltsproduktion effizient.

Welche Branding-Optionen stehen für meine Werbevideos zur Verfügung?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Werbevideos zu erstellen, die für Ihre Marke maßgeschneidert sind, mit umfassenden Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben. Dies stellt sicher, dass Ihre Videoanzeigen und Produktvideos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens auf allen Plattformen, wie sozialen Medien, übereinstimmen.

Ist HeyGen ein Online-Editor und welche Medienfunktionen bietet er?

Ja, HeyGen ist ein leistungsstarker Online-Editor, der eine reichhaltige Medienbibliothek und Stock-Unterstützung bietet, um Ihre Promo-Videos zu verbessern. Sie können problemlos Untertitel hinzufügen und das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen anpassen, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt immer professionell aussieht.

