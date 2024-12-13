Erstellen Sie ein 30-sekündiges Promo-Video für Kursentwickler und Marketingfachleute, das zeigt, wie man schnell ein "AI-Kurs-Promo-Generator"-Video erstellt. Der visuelle Stil sollte lebhaft und dynamisch sein, mit modernen Grafiken und einer selbstbewussten AI-Stimme, die HeyGens "Text-zu-Video aus Skript" und "AI-Avatare" nutzt, um den Prozess der Erstellung ansprechender Videos zu vereinfachen.

Video Generieren