AI-Kurs-Promo-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Videos

Produzieren Sie mühelos hochwertige Kurs-Promos, indem Sie Skripte in fesselnde Videos mit Text-zu-Video umwandeln.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges Promo-Video für Kursentwickler und Marketingfachleute, das zeigt, wie man schnell ein "AI-Kurs-Promo-Generator"-Video erstellt. Der visuelle Stil sollte lebhaft und dynamisch sein, mit modernen Grafiken und einer selbstbewussten AI-Stimme, die HeyGens "Text-zu-Video aus Skript" und "AI-Avatare" nutzt, um den Prozess der Erstellung ansprechender Videos zu vereinfachen.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für Pädagogen und E-Learning-Entwickler vor, das den nahtlosen Workflow der "Online-Kurserstellung" mit HeyGen veranschaulicht. Das Video sollte eine saubere, professionelle Ästhetik mit klarer, autoritativer Sprachgenerierung annehmen und zeigen, wie Vorlagen & Szenen die Entwicklung hochwertiger Schulungsinhalte vereinfachen, wobei HeyGens intuitive Plattform als "AI-Video-Generator" hervorgehoben wird.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, fesselndes Erklärvideo für Kleinunternehmer und HR-Abteilungen, das HeyGen als ultimativen "AI-Kursersteller" für "interaktive Kurse" präsentiert. Der visuelle und akustische Stil sollte warm und überzeugend sein, indem es eine vielfältige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung mit ausdrucksstarken AI-Avataren kombiniert, zusammen mit klaren Untertiteln, um wichtige Vorteile hervorzuheben und komplexe Ideen zu vereinfachen, wodurch die Kurserstellung für alle zugänglich wird.
Beispiel-Prompt 3
Zeigen Sie, wie man ein "Videoskript" in ein poliertes "Promo-Video-Maker"-Juwel in einem 30-sekündigen Schnellkurs für Content-Marketer und Solo-Kursleiter verwandelt. Das Video sollte schnelle, aufmerksamkeitsstarke Visuals, energetische Hintergrundmusik und eine prägnante, enthusiastische AI-Stimme enthalten, die HeyGens "Text-zu-Video aus Skript" und "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" für eine schnelle, plattformübergreifende Bereitstellung betont.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Kurs-Promo-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende Werbevideos für Ihre Online-Kurse mit AI, die darauf ausgelegt sind, Aufmerksamkeit zu erregen und die Einschreibungen zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Promo-Konzept
Geben Sie die Kernbotschaft und Vorteile Ihres Kurses ein. Unsere AI hilft dabei, ein umfassendes "Kurskonzept" zu entwerfen, um sicherzustellen, dass Ihr Promo alle wesentlichen Punkte abdeckt, indem HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion genutzt wird.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Sprecher
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek virtueller Moderatoren. Nutzen Sie den "AI-Avatar-Generator", um die perfekte Bildschirmpräsenz für Ihre Kurswerbung zu finden, indem Sie HeyGens "AI-Avatare" verwenden.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente & Stimme hinzu
Integrieren Sie überzeugende visuelle und Hintergrundelemente. Erzeugen Sie klare, professionelle Audioinhalte für Ihr Promo mit "AI-Sprachübertragungen", unterstützt durch HeyGens "Sprachübertragungserzeugung"-Fähigkeiten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Kurs-Promo
Überprüfen Sie Ihr vollständiges Werbevideo und nehmen Sie eventuelle letzte Anpassungen vor. Unsere Plattform produziert dann hochwertige "ansprechende Videos", die bereit sind, geteilt zu werden, optimiert durch HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte".

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erweitern Sie die Reichweite Ihrer Online-Kurse

Produzieren Sie effizient mehr AI-Videoinhalte für Ihre Kurse, erweitern Sie Ihre Reichweite und begeistern Sie ein globales Publikum von Lernenden.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-Videoerstellung für die Online-Kurserstellung?

HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Videos für die Online-Kurspromotion und E-Learning-Inhalte. Nutzen Sie leistungsstarke AI-Video-Generator-Funktionen, um Ihre Videoskripte effizient in professionelle, hochwertige Kursinhalte zu verwandeln.

Kann HeyGen mir helfen, überzeugende Schulungskursvideos zu erstellen?

Absolut. HeyGen fungiert als AI-Kursersteller und ermöglicht es Ihnen, dynamische Schulungskurse mühelos zu produzieren. Nutzen Sie unsere vielfältigen Schulungsvideo-Vorlagen und AI-Sprachübertragungen, um fesselnde Videoinhalte zu erstellen, die Ihre Lernenden begeistern.

Welche Art von AI-Avataren kann ich verwenden, um meine Kurs-Promos zu verbessern?

HeyGen bietet eine große Auswahl an realistischen AI-Avatar-Generator-Optionen, die es Ihnen ermöglichen, menschliche Sprecher-Videos für Ihre Kurspromotion zu präsentieren. Integrieren Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke mit benutzerdefinierten Branding-Kontrollen, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.

Wie kann HeyGen meine geschriebenen Videoskripte in ansprechende Videos verwandeln?

HeyGens innovative Plattform wandelt Ihre geschriebenen Videoskripte in ansprechende Videos mit realistischen AI-Avataren und dynamischen Szenen um. Diese Fähigkeit ermöglicht es Ihnen, hochwertige E-Learning-Inhalte und effektive Kurspromotionsmaterialien aus Text zu erstellen.

