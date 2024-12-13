Stellen Sie sich ein 45-sekündiges, energiegeladenes Video vor, das sich an angehende Online-Lehrer richtet und zeigt, wie ein KI-Kursinhaltsgenerator rohe Ideen nahtlos in einen interaktiven Kurs verwandelt. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, mit schnellen Schnitten zwischen einem Benutzer, der tippt, und dem generierten Kursinhalt, der auf dem Bildschirm erscheint, begleitet von einer klaren, enthusiastischen Stimme, die direkt aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion generiert wird.

