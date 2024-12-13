KI-Kursinhaltsgenerator: Erstellen Sie schnell ansprechende Kurse

Generieren Sie dynamische Kursinhalte und -umrisse in Minuten und steigern Sie das Engagement der Lernenden mit unseren KI-Avataren.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges, energiegeladenes Video vor, das sich an angehende Online-Lehrer richtet und zeigt, wie ein KI-Kursinhaltsgenerator rohe Ideen nahtlos in einen interaktiven Kurs verwandelt. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, mit schnellen Schnitten zwischen einem Benutzer, der tippt, und dem generierten Kursinhalt, der auf dem Bildschirm erscheint, begleitet von einer klaren, enthusiastischen Stimme, die direkt aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion generiert wird.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 60-sekündiges professionelles Erklärvideo, das sich an vielbeschäftigte Fachexperten richtet und veranschaulicht, wie ein KI-Kursgenerator schnell umfassende Kursumrisse entwerfen kann. Der visuelle und akustische Stil sollte anspruchsvoll und informativ sein, mit dynamischen Animationen, die wichtige Funktionen hervorheben, unterstützt von HeyGens KI-Avataren, die die Vorteile der schnellen Kursentwicklung präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie einen 30-sekündigen lebendigen Marketing-Spot für Marketingteams, der die kreative Freiheit einer KI-gestützten Kursplattform zeigt, um ansprechende Online-Kurse zu erstellen. Dieses Video benötigt einen schnellen, inspirierenden visuellen Stil mit aufmunternder Hintergrundmusik und stützt sich stark auf HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um schnell verschiedene Kursthemen und Beispiele zu zeigen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges Informationsvideo für freiberufliche Trainer, das die Fähigkeit betont, Kursinhalte aus einem Prompt zu generieren und komplexe Themen in leicht verständliche Lernmodule zu verwandeln. Der visuelle Stil sollte autoritativ, aber zugänglich sein, mit Textüberlagerungen und Grafiken auf dem Bildschirm, um Informationen zu vermitteln, begleitet von einer professionellen Sprachgenerierung durch HeyGen, die die Erzählung leitet.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die KI-Kursinhaltsgenerierung funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen effizient in ansprechende Online-Kurse, indem Sie KI nutzen, um die Inhaltserstellung vom Umriss bis zur Lieferung zu optimieren.

1
Step 1
Beginnen Sie mit einem Prompt
Starten Sie mit der Funktion 'Aus einem Prompt generieren', um schnell Ihr Kursthema zu umreißen, sodass die KI automatisch Module und Unterrichtsstrukturen vorschlägt.
2
Step 2
Gestalten Sie Ihre Lektionen
Passen Sie Ihre Inhaltsstruktur an und fügen Sie Lernmaterialien mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Kurs-Builder hinzu, um die Elemente optimal anzuordnen.
3
Step 3
Erstellen Sie ansprechende Videos
Verbessern Sie Ihre Lektionen, indem Sie Text in dynamische Videoinhalte umwandeln, mit realistischen KI-Avataren und Sprachübertragungen, die der KI-Video-Generator bietet.
4
Step 4
Exportieren Sie zur Verteilung
Bereiten Sie Ihren abgeschlossenen Kurs für die breite Verteilung vor, indem Sie sicherstellen, dass er SCORM-kompatibel ist, was eine nahtlose Integration mit verschiedenen Lernplattformen ermöglicht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Bildungsthemen

.

Verwandeln Sie komplexe Themen wie medizinische oder technische Kursinhalte in leicht verständliche und visuell ansprechende KI-Videos für ein besseres Verständnis.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als KI-Kursinhaltsgenerator fungieren?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Video-Generator-Technologie, um Ihre Skripte in ansprechende Videolektionen zu verwandeln, ideal für Online-Kurse. Diese leistungsstarke KI-gestützte Kursplattform ermöglicht es Benutzern, dynamische Kursinhalte effizient und professionell zu erstellen.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung interaktiver Online-Kurse?

HeyGen bietet robuste kreative Funktionen, die für die Entwicklung interaktiver Kurse unerlässlich sind, darunter anpassbare KI-Avatare, fortschrittliche Sprachgenerierung und nahtlose Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten. Diese Tools ermöglichen es den Erstellern, professionelle und überzeugende Kursinhalte mit Leichtigkeit zu entwickeln.

Kann HeyGen bei der Erstellung eines detaillierten Kursumrisses und -inhalts helfen?

Während HeyGen in der Videogenerierung für Kursinhalte hervorragend ist, vereinfacht es den Erstellungsprozess erheblich, sobald Ihr Kursumriss definiert ist. Benutzer können ihren Kursumriss schnell in ansprechende Videolektionen umwandeln, indem sie HeyGens Text-zu-Video-Funktionen nutzen, was es zu einem leistungsstarken KI-Kursersteller macht.

Unterstützt HeyGen das Branding für professionelle Online-Kurse?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben nahtlos in Ihre Videokurse zu integrieren. Dies sorgt für ein konsistentes, professionelles und markengerechtes Erscheinungsbild all Ihrer Online-Kurse und verbessert Ihr Bildungsangebot.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo