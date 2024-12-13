AI Unternehmensankündigung Video Maker: Sofort professionelle Videos

Verwandeln Sie Ihre Skripte sofort in ansprechende professionelle Videos. Unsere Text-zu-Video-Funktion erleichtert Unternehmensankündigungen für globale Teams.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Marketingvideo, das sich an potenzielle Kunden richtet, um eine neue Produktfunktion zu präsentieren. Der visuelle Stil sollte dynamisch und ansprechend sein, mit lebhaften Stock-Videos und eingeblendeten Texten, die die wichtigsten Vorteile hervorheben, untermalt von einem modernen, mitreißenden Soundtrack. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um das Skript effizient in eine fesselnde AI-Video-Produktion zu verwandeln, die Aufmerksamkeit erregt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Abteilungsleiter, um eine bevorstehende unternehmensweite Initiative anzukündigen. Dieses AI-Unternehmensankündigungsvideo sollte eine elegante und anspruchsvolle visuelle Ästhetik beibehalten und vorgefertigte Vorlagen verwenden, um komplexe Informationen schnell mit einer professionellen Stimme zu vermitteln. Konzentrieren Sie sich darauf, die Vorlagen & Szenen von HeyGen zu nutzen, um Markenkonsistenz und schnelle Umsetzung zu gewährleisten, was dieses zu einem wirkungsvollen Kommunikationsstück macht.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie eine 45-sekündige Social-Media-Ankündigung für ein globales Publikum, um einen Unternehmensmeilenstein zu feiern. Das Video sollte einen inklusiven und lebendigen visuellen Stil haben, der vielfältige Stock-Medien und klare Untertitel einbezieht, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten. Verwenden Sie die Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen, um die Nachricht effektiv in mehreren Regionen zu lokalisieren, sodass Ihre professionellen Videos breit resonieren und die Errungenschaft klar kommunizieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI Unternehmensankündigung Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Unternehmensankündigungsvideos mit AI-Avataren, gebrandeten Inhalten und vielseitigen Exportoptionen für maximale Wirkung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Ankündigung
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen, die speziell für Unternehmensankündigungen entwickelt wurden, um ein poliertes und konsistentes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre Botschaft mit Klarheit und professioneller Präsenz zu übermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie Branding-Elemente hinzu
Integrieren Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens, einschließlich Logos und Farben, um Ihre Markenidentität im gesamten Ankündigungsvideo zu verstärken.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Optimieren Sie Ihr Video für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung und Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Ankündigung Ihr Publikum perfekt erreicht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Unternehmensbotschaften übermitteln

.

Erstellen Sie fesselnde Motivationsvideos mit AI, um eine positive Unternehmenskultur zu fördern und inspirierende Ankündigungen effektiv an alle Mitarbeiter zu kommunizieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Videos mit AI?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos professionelle Videos mit fortschrittlicher AI zu erstellen. Unsere Plattform nutzt AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um Ihre Skripte schnell und effizient in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln, sei es für Marketingvideos oder Unternehmensankündigungen.

Welche kreativen Anpassungsoptionen bietet HeyGen für das Branding?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben zu integrieren und anpassbare Vorlagen zu nutzen, um sicherzustellen, dass jedes Video Ihre einzigartige Markenidentität widerspiegelt. Sie können auch unsere Medienbibliothek und Stock-Videos nutzen, um Ihre professionellen Videos zu verbessern.

Kann HeyGen die Videolokalisierung für ein globales Publikum unterstützen?

Absolut. HeyGen unterstützt die Lokalisierung mit mehrsprachigen Fähigkeiten und bietet die Generierung von Voiceovers in über 140 Sprachen. Diese Funktion, kombiniert mit automatisierten Untertiteln und Text-zu-Video aus Skripten, erleichtert die Produktion von Schulungsvideos oder Marketingvideos für ein vielfältiges globales Publikum.

Wie kann der AI Video Maker von HeyGen die Teamzusammenarbeit verbessern?

HeyGen optimiert die Teamzusammenarbeit, indem es einen intuitiven AI Video Maker bietet, bei dem mehrere Nutzer zu Projekten beitragen können. Unsere Plattform, die AI-Videoagenten umfasst, ermöglicht eine effiziente Videoproduktion und einfaches Teilen, was sie ideal für interne Kommunikation, Social-Media-Ankündigungen oder jede teambezogene Videoproduktion macht.

