Ihr AI-Generator für Unternehmensankündigungsvideos mit Wirkung

Verwandeln Sie einfachen Text in ansprechende Unternehmensvideos mit fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen.

364/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges technisches Erklärvideo für Entwickler und IT-Lösungsarchitekten, das die Effizienz der Umwandlung komplexer Dokumentationen in ansprechende Videos mithilfe von HeyGens Text-zu-Video- und Skript-zu-Video-Funktionen veranschaulicht. Das Video sollte eine elegante, moderne visuelle Ästhetik haben, technische Diagramme und ruhige, informative Audioinhalte integrieren, ergänzt durch präzise Untertitel.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für Spezialisten für Unternehmensintegration, das detailliert beschreibt, wie eine AI-Videoplattform wie HeyGen nahtlos über API für die automatisierte Inhaltserstellung integriert werden kann. Verwenden Sie einen erklärenden visuellen Stil mit Code-Snippets auf dem Bildschirm und einer professionellen Stimme, nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um visuelle Beispiele zu verbessern, und demonstrieren Sie das Ändern des Seitenverhältnisses und den Export für verschiedene Plattformen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine 45-sekündige Produktaktualisierungsankündigung für Produktmanager und technische Support-Leiter, die neue Funktionen mit HeyGens vielfältigen AI-Avataren und vorgefertigten Vorlagen & Szenen präsentiert. Das Video sollte einen ansprechenden, unkomplizierten visuellen Stil mit lebhaftem, aber klarem Audio beibehalten und die schnelle Inhaltserstellung für interne Kommunikation betonen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein AI-Generator für Unternehmensankündigungsvideos funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Unternehmensnachrichten mühelos in professionelle, ansprechende Videos mit AI, um klare Kommunikation und Markenkonsistenz auf allen Plattformen sicherzustellen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript für die Unternehmensankündigung in den Editor einfügen. Die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript verwandelt Ihren Text sofort in eine dynamische Videogrundlage.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar und Ihre Stimme
Personalisieren Sie Ihre Ankündigung, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Kombinieren Sie dies mit einem professionellen Voiceover für maximale Wirkung.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und visuelle Elemente hinzu
Integrieren Sie Ihre Markenassets, wie Logos und Markenfarben, und bereichern Sie Ihr Video mit relevanten visuellen Elementen oder Hintergrundszenen, die zu Ihrer Unternehmensidentität passen.
4
Step 4
Generieren und exportieren
Überprüfen Sie Ihr Video und generieren Sie dann die endgültige hochwertige Unternehmensankündigung. Optimieren Sie für verschiedene Plattformen mit Optionen zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses und zum Export.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie inspirierende Unternehmensbotschaften

.

Inspirieren und motivieren Sie interne und externe Zielgruppen, indem Sie Unternehmensankündigungen in überzeugende, motivierende AI-generierte Videos verwandeln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videobearbeitung für Unternehmen?

HeyGen dient als fortschrittliche AI-Videoplattform und AI-Videoeditor, der den Erstellungsprozess durch die Umwandlung von Skripten in Videos optimiert. Sie können mühelos professionelle Videos aus einfachem Text erstellen, was es zu einem effizienten AI-Generator für Unternehmensankündigungsvideos für verschiedene geschäftliche Anforderungen macht.

Welche Art von AI-Avataren kann ich mit HeyGen verwenden?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an hochwertigen AI-Avataren, die an Ihre Marke angepasst werden können. Diese AI-Avatare integrieren sich nahtlos mit unserem AI-Videogenerator, um ansprechende und lebensechte Präsentationen für jeden Inhalt zu liefern.

Kann HeyGen meine Markenassets in Videos integrieren?

Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Markenassets, wie Logos und Markenfarben, nahtlos in Ihre Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Video perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt.

Bietet HeyGen Funktionen zur internationalen Videolokalisierung?

Ja, HeyGen unterstützt umfassende Lokalisierungsfunktionen, um ein globales Publikum zu erreichen. Sie können Videos mit verschiedenen Voiceovers erstellen und automatisch Untertitel einfügen, um Ihre Inhalte weltweit zugänglich und ansprechend zu machen.

