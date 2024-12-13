Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video, das sich an Compliance-Beauftragte und Rechtsteams richtet und den Übergang von manuellen, überwältigenden regulatorischen Compliance-Belastungen zu einer optimierten Automatisierung mit einem AI Compliance Generator visuell darstellt. Der visuelle Stil sollte professionell und sauber sein, mit klaren Grafiken, die Effizienzgewinne veranschaulichen, begleitet von einem autoritativen Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, und einem AI-Avatar, der die Benutzerfreundlichkeit demonstriert.

Video Generieren