AI-Unternehmensupdate-Videoersteller: Erstellen Sie schnell ansprechende Updates

Erstellen Sie professionelle, hochwertige Unternehmensupdates in Minuten mit unserer fortschrittlichen Text-zu-Video-vom-Skript-Funktion.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Tutorial für Kleinunternehmer und Content-Ersteller zur effizienten Erstellung von 'AI-Videoerstellungs'-Inhalten. Der visuelle Stil sollte hell und benutzerfreundlich sein und HeyGens intuitive Benutzeroberfläche zur Nutzung vorhandener Vorlagen demonstrieren. Eine freundliche, informative Erzählung, gepaart mit Text auf dem Bildschirm, sollte die Benutzer durch den Text-zu-Video-vom-Skript-Prozess führen und die Benutzerfreundlichkeit hervorheben.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine 30-sekündige interne Kommunikationsankündigung für Produktmanager, die eine neue Funktionseinführung im Unternehmen hervorhebt. Das Video sollte eine moderne, saubere visuelle Ästhetik mit Produkt-Screenshots und animierten Hinweisen haben. Der Ton enthält eine prägnante, autoritative Stimme, die durch HeyGens Sprachgenerierung erzeugt wird, um Klarheit und Wirkung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine 60-sekündige Social-Media-Anzeige für E-Commerce-Unternehmen, um einen Blitzverkauf anzukündigen und die 'hochwertige Videoproduktion' ohne großes Budget zu betonen. Der visuelle Stil sollte schnelllebig und lebendig sein und eine Vielzahl von Produkten präsentieren. Die Anzeige muss synchronisierte Untertitel von HeyGen für Barrierefreiheit und einen lebhaften, energetischen Soundtrack enthalten, um sofortige Aufmerksamkeit zu erregen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein AI-Unternehmensupdate-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Unternehmensankündigungen schnell und effizient in ansprechende Video-Updates, indem Sie AI nutzen, um Ihren Produktionsprozess zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres Unternehmensupdate-Skripts oder wählen Sie aus einer Vielzahl vorgefertigter Vorlagen und Szenen, um Ihr Videoprojekt zu starten und eine schnelle AI-Videoerstellung zu ermöglichen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator und die visuellen Elemente
Wählen Sie aus verschiedenen AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu präsentieren. Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie relevante Bilder, Videos und Musik aus der Medienbibliothek hinzufügen, um Ihre Erzählung perfekt zu ergänzen.
3
Step 3
Integrieren Sie Markenelemente und Barrierefreiheit
Integrieren Sie das Logo, die Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens mit Branding-Kontrollen, um ein konsistentes Erscheinungsbild zu bewahren. Fügen Sie automatische Untertitel für Barrierefreiheit hinzu und verfeinern Sie Ihre Sprachaufnahme.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihr Update
Sobald das Video fertiggestellt ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges Video mit Größenanpassung und Exporten, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmensupdate Ihr Publikum effektiv erreicht.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolge hervorheben

Verwandeln Sie Kundenreferenzen und Erfolgsgeschichten in überzeugende AI-Videos, um Unternehmensleistungen effektiv zu präsentieren und Vertrauen aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-Videoerstellung für Marketingteams?

HeyGen ermöglicht es Marketingteams, hochwertige Videoinhalte zu produzieren, indem es Text in ansprechende Videos verwandelt. Die intuitive Plattform vereinfacht den gesamten AI-Videoerstellungsprozess und ermöglicht die schnelle Erstellung überzeugender Marketingvideos aus Skripten.

Kann HeyGen professionelle Videos mit AI-Avataren erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Nutzern, beeindruckende professionelle Videos mit lebensechten AI-Avataren zu erstellen. Mit leistungsstarken Branding-Kontrollen können Sie diese Avatare anpassen und Ihre Brandkit-Elemente integrieren, um eine konsistente und hochwertige Videoausgabe zu gewährleisten.

Was macht HeyGen zu einer effizienten AI-Videoplattform für Unternehmen?

HeyGen ist eine effiziente AI-Videoplattform, die darauf ausgelegt ist, Videoproduktionsabläufe zu optimieren und Unternehmen dabei zu helfen, professionelle Videos in Minuten zu erstellen. Durch den Einsatz fortschrittlicher AI-Videoersteller-Tools und anpassbarer Vorlagen reduziert HeyGen erheblich die Zeit und Ressourcen, die traditionell für die Videoerstellung erforderlich sind.

Wie kann HeyGen Videos für diverse globale Zielgruppen lokalisieren?

HeyGen bietet robuste Funktionen zur effektiven Lokalisierung von Videos, was es einfach macht, diverse globale Zielgruppen zu erreichen. Durch fortschrittliche Sprachgenerierung und umfassende Untertitelunterstützung stellt HeyGen sicher, dass Ihre Videoinhalte weltweit zugänglich und kulturell relevant sind.

