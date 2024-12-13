Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video, das sich an Community-Manager und Administratoren von Online-Gruppen richtet und zeigt, wie der AI Community Update Generator die Kommunikation vereinfacht. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, mit schnellen Demonstrationen der benutzerfreundlichen Oberfläche und einer fröhlichen, freundlichen AI-Stimme, die die Zuschauer leitet. Heben Sie HeyGens "Text-to-video from script"-Funktion hervor, um zu betonen, wie mühelos Updates in ansprechende Videoinhalte verwandelt werden können.

