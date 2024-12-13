Ein 45-sekündiges Video, das sich an vielbeschäftigte Community-Manager und Social-Media-Strategen richtet, sollte einen eleganten, modernen visuellen Stil mit einer selbstbewussten, artikulierten Stimme haben. Dieses Video wird demonstrieren, wie der AI Community Message Generator Zeit und Mühe spart, indem er sofort relevante Antworten erstellt. Nutzen Sie einen AI-Avatar, um die Vorteile zu erläutern, und wechseln Sie nahtlos von einem leeren Bildschirm zu einer vollständig generierten Nachricht, wobei die effiziente Text-zu-Video-Funktion von HeyGen für schnelle Inhaltserstellung hervorgehoben wird.

